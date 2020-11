Fermeture CAC40: hausse de +0,5% âprement défendue, S&P record à 3.575

publié le 11/11/2020

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (+0,48% ce mercredi) est demeuré enfermé jusqu'au bout au sein d'un corridor 5.430/5.450 et la clôture constitue un fidèle reflet de la moyenne des échanges du jour.Globalement, c'est la continuation de tendance haussière inaugurée le 2 novembre, en l'absence de tout élément (pas d'indicateurs majeurs à l'agenda) pouvant remettre en cause la dynamique des 8 dernières séances, avec +20% de gain cumulé, soit +930Pts sans la moindre consolidation intermédiaire.

.. et la barre des +1.000Pts pourrait être atteinte (au moins en séance) d'ici la fin de la semaine.'L'analyse technique du CAC 40 décrit une figure chartiste en 'V-bottom', la configuration la plus impulsive des formations de renversement haussier', affirme Vincent Ganne, analyste chez TradingView.L'Euro-Stoxx50 gagne 0,7% et le doit surtout à la bourse de Madrid qui gagne +1,1%, Londres se détache avec +1,35%.L'intervention de Christine Lagarde vers 14H15 n'a pas déclenché de nouvelle vague d'achat: elle estime que la croissance ralentit au 4ème trimestre et qu'un plein support monétaire reste nécessaire.

Elle insiste sur le fait que les 'politiques fiscales' sont beaucoup plus décisives désormais que le soutien monétaire de la BCE et doivent être poursuivies de manière ambitieuse.'La BCE a été très présente lors de la 1ère vague de Covid et elle le sera pour la seconde' a t'elle conclu.Si les indices boursiers réagissent peu, les marchés obligataires saluent les propos de Christine Lagarde, le rendement des BTP italiens se détend de -4Pts vers 0,68%, nos OAT de -2Pts environ.A Wall Street, le Dow Jones cale sous les 29.500 (+0,2%), juste en dessous de son record absolu de clôture des 29.550 (du 11/02), le Nasdaq reprend +1,8% après 2 séances de net repli, le S&P500 (-+0,8%) évolue en territoire record s'il clôture au niveau de la mi-séance (3.

575), le Russel-2000 bat un nouveau record au-delà des 1.705Pts.Goldman Sachs anticipe un S&P500 à 4.300 à fin 2021 (soit +20% par rapport à ce 11 novembre), après une année 2020 à +10%.Les marchés obligataires n'ont que légèrement pâti du mouvement de rotation sectorielle en faveur des actifs cycliques, le ramassage de titres 'value' devrait se poursuivre (au détriment des valeurs 'croissance') en regard de leurs fondamentaux comme de leur dividende.Les secteurs de la banque, de l'aéronautique, de l'hôtellerie, de la restauration et des services devraient notamment continuer à être plébiscités.Après le raz-de-marée Pfizer, les opérateurs ont pu se concentrer sur les dernières déclarations de membres de la Fed, David Rosengren ayant plaidé pour davantage de stimulus fiscal aux Etats-Unis.

Le président de la Fed de Boston dit toutefois avoir bien conscience qu'un Congrès divisé ne facilitera pas l'adoption d'un plan de relance ambitieux d'ici le début de la prochaine mandature.Son collègue Robert Kaplan, de la Fed de Dallas, juge de son côté 'très incertaines' les perspectives des deux prochains trimestres et juge que les indicateurs macroéconomiques vont dans la mauvaise direction.Du coté des valeurs, Sanofi reste sur le podium du CAC40 avec +3%, devancé par Dassaut Systèmes (+3,1%) et par Téléperformance (+3,24% après -3% hier et -5% l'avant veille).Unibail Rodamco rechute de -6,3% après +21% mardi et +24% lundi, entrainant Klépierre qui lâche -7,5%. Capgemini annonce la conclusion d'un accord en vue d'acquérir RXP Services, société australienne qui viendrait renforcer les capacités du groupe français en Australie dans les domaines du digital, des données et du cloud.

Au cours du 1er semestre de l'exercice fiscal 2020/21, Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, en recul de 15 % en publié et de 13 % en organique par rapport au 1er semestre 2019. Le résultat net part du groupe s'est élevé à 161 millions d'euros, contre 213 millions un an plus tôt, soit un recul de 24%.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.