Pré-clôture CAC40: reste au-dessus des 5.500 et en tête en Europe

publié le 18/11/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,5% environ) se maintient fermement au-dessus de la barre des 5.500 (vers 5.515) à une heure de la clôture) grâce à une surenchère de Pfizer sur sa propre annonce du 9/11 : son candidat vaccin serait finalement efficace à 95% (et non pas 90%, contre 94,5% pour Moderna) et pourrait être disponible dans une version ne nécessitant pas un conditionnement à -70° (quel progrès en une semaine).

L'indice CAC40 a salué ce communiqué par un gain supplémentaire de +20Pts et la réaction a été identique sur l'ensemble des places européennes vers 13H, avant que l'euphorie retombe un peu partout (+0,3% à 3.480)... sauf à Paris qui tient sur ses plus hauts du jour. A Wall Street, le Dow Jones (+0,3%) est dopé par la flambée de Boeing (+2,6%) alors que son 737-Max est autorisé à revoler.La tendance est incertaine par ailleurs avec un S&P500 à +0,1% et un Nasdaq à -0,3%.

Les places boursières restent clairement sous l'influence des nouvelles autour de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, et surtout du développement de nouveaux vaccins.'Hier, le directeur financier d'AstraZeneca a déclaré que les résultats de phase III seraient disponibles d'ici quelques jours, voire d'ici quelques semaines', souligne-t-on toutefois chez Danske Bank.'Le directeur général de Pfizer a annoncé de son côté que le groupe se préparait à déposer ses données auprès de la Food & Drug Administration américaine', ajoute la banque danoise.

De fait, la FDA vient d'indiquer à la mi-journée qu'elle étudiera les demandes d'approbation des candidats vaccins dès la mi-décembre.La séance du jour s'annonçait en revanche relativement calme du côté des statistiques: le chiffre du jour concernait les mises en chantier de logement.Elles ont augmenté de 4,9% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis selon le Département du Commerce, à 1.530.000 en rythme annualisé, niveau supérieur au consensus.Le nombre de permis de construire de logement, censé préfigurer les mises en chantier futures, a par contre stagné à 1.

545.000 en octobre, alors que les économistes l'attendaient en légère progression.A Paris, Alstom s'installe en tête avec +4%, avec Renault (+4,2%) dont les ventes ressortent stables par rapport à octobre 2019 (+0,2%).LVMH grimpe de +2,5% vers 486E et flirte avec son record absolu des 488E.Total annonce avoir remporté l'appel d'offres de la Mairie de Paris portant sur la modernisation et l'extension du parc de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, dans le cadre d'un contrat de concession de services pour 10 ans.Thales fait part de la signature avec le constructeur naval Damen d'un contrat pour la fourniture et l'intégration du système de mission et de combat de Thales à bord de quatre frégates MKS 180 pour la Marine allemande.

Ce contrat est d'une valeur estimée d'environ 1,5 milliard d'euros.Eutelsat Communications a signé un accord avec TIM pour la vente de capacité sur les satellites Eutelsat Konnect et Konnect VHTS. Cet accord permettra aux foyers italiens, même ceux vivant dans les zones les plus isolées, de bénéficier du très haut débit fixe par satellite à partir de janvier 2021. Il devrait représenter une valeur contractuelle totale de près de 150 millions d'euros pour Eutelsat.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.