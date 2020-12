Mi-séance CAC40: tout, absolument tout, devient un motif d'optimisme !

publié le 14/12/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris accélère sa progression et double ses gains par rapport à l'ouverture, de +0,6% à +1,2% (à 5.575) sous l'effet d'un optimisme inoxydable concernant les premières campagnes de vaccination contre le Covid-19 aux Etats Unis et au Royaume Uni, les espoirs d'un accord sur le Brexit malgré une série de récents échecs, les espoirs d'adoption d'un plan de relance aux Etats Unis (autour de 910Mds$) alors que les tractations durent depuis le milieu de l'été (par 20 fois au minimum l'adoption 'imminente' a dopé le moral de Wall Street et poussé les indices vers de nouveaux records absolus).

.. et peu importe que l'enveloppe soit réduite de moitié par rapport aux attentes initiales.Sans oublier qu'après un repli de -0,7% à Wall Street et -1,8% en Europe, les investisseurs reviennent à l'achat et payent le 'creux' (les indices ont tellement rebaissé !).Ce lundi matin, le Nikkei avait donné le ton en gagnant 0,8% en séance avant de se tasser un peu à +0,32% à 26.732 (l'indice s'est hissé vers 26.870 en intra-day). Pour en revenir aux éléments d'actualité, tout est affaire d'interprétation: le Royaume-Uni et l'Union européenne ne sont toujours pas parvenus à un accord concernant le Brexit, les deux camps ont accepté de poursuivre leurs négociations: cela fait 1 an qu'elles vont de report en échec, mais comme il ne reste que 15 jours pour conclure, les investisseurs pensent que les 2 parties auront à coeur d'aboutir.

.. un élément jugé encourageant par les intervenants de marché.'Nous ne savons toujours pas si nous arriverons à un accord ou non, mais Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont prévu de poursuivre leurs discussions jusqu'à dimanche prochain', fait remarquer Danske Bank.'Nous restons enclins à penser qu'un accord est plus probable qu'un échec, mais nous devenons plus inquiets à mesure qu'approche rapidement la fin de la période de transition, prévue au 31 décembre', précise l'établissement scandinave.Le chiffre du jour a reçu un bon accueil: la production industrielle CVS du mois d'octobre a augmenté de 2,1% dans la zone euro et de 1,9% dans l'ensemble de l'Union européenne, par rapport à septembre, selon les estimations d'Eurostat.En septembre 2020, la production industrielle avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE (-0,4% et 0% respectivement en première lecture).

Par rapport au même mois en 2019, elle a diminué de 3,8% dans la zone euro et de 3,1% dans l'UE en octobre dernier.L'Allemagne se reconfine à partir du milieu de la semaine et cela pourrait durer jusqu'à mi-février d'après le ministre de la santé ('tabler sur une réouverture des restaurants et des commerces non essentiels d'ici la mi-janvier semble prématuré, je ne parierais pas là-dessus').L'économie germanique va donc tourner au ralenti pendant au minimum 1 mois -et probablement 2- mais cela n'inquiète plus personne: rien ne peut faire reculer les marchés car cette semaine est celle des habillages de bilans de fin d'année et les investisseurs reviennent en force sur la 'value'.La semaine sera également marquée par la parution - mercredi - des indices d'activité PMI 'flash' en Europe pour le mois de décembre, qui permettra de savoir notamment si le secteur des services a pu amorcer un rebond malgré la seconde vague de l'épidémie.

La réunion, à compter de demain, du dernier comité stratégique de l'année de la Réserve fédérale américaine sera également surveillé de près par les marchés.Si les perspectives économiques de moyen terme se trouvent améliorées par l'arrivée des premières doses du vaccin de Pfizer, la situation économique s'est indéniablement détériorée sur le court terme avec le rebond de la pandémie aux Etats-Unis.'Les taux zéro conjugués au maintien du programme d'assouplissement quantitatif (QE) devraient toutefois suffire à freiner les tensions', assure un analyste.A Paris, le secteur bancaire gagne plus de 3% avec BNP-Paribas en tête avec +4,5% environ, devant Sté Générale avec +3,7%.Le secteur auto vient en seconde position avec +4,5% sur Valéo, +3,5% sur Renault et +3% sur Peugeot.Orange et TF1 annoncent la signature de deux nouveaux accords qui 'illustrent l'ambition partagée de proposer des services toujours plus riches, en mobilisant la technologie et les réseaux d'Orange associés aux contenus et services du groupe TF1'.

De son côté, Vivendi a annoncé ce matin être entré en négociations exclusives avec l'allemand Gruner + Jahr en vue du rachat de 100% du capital du groupe de presse français Prisma Media, qui détient notamment les titres Voici et Géo. Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.