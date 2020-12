Ouverture CAC40: dans le vert après les indices PMI et avant la Fed

publié le 16/12/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en hausse mercredi matin, même si le marché pourrait rester sans grande orientation en attendant les annonces de la Fed, prévues plus tard dans la soirée. L'indice CAC 40 progresse de 0,8% à 5576 points.Le début de journée est animé, entre autres, par les chiffres préliminaires des enquêtes PMI réalisées auprès des directeurs d'achat du secteur privé en Europe pour le mois en cours.

L'indice PMI flash composite IHS Markit de la zone euro s'est redressé de 45,3 à 49,8 en décembre, ne signalant ainsi qu'un très faible repli de l'activité globale, après la baisse sévère enregistrée en novembre.L'indice flash composite de l'activité globale en France -calculé par IHS Markit- s'est redressé à 49,6 en décembre (40,6 en novembre), plus haut de quatre mois, ne traduisant donc plus qu'un repli marginal de l'activité du secteur privé.

'Les enquêtes PMI de décembre ont été faites alors que la vague épidémique amorçait un repli en Europe', soulignent les équipes d'Oddo BHF.Les prises d'initiative pourraient donc rester limitées sur le marché à quelques heures des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.Au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Fed publiera ce soir son communiqué et son président, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse très attendue dans la foulée.

Les décisions de la Fed interviennent alors que l'épidémie de Covid-19 bat son plein aux Etats-Unis, nécessitant la mise en place de nouvelles restrictions qui vont directement peser sur l'activité en cette fin d'année.'Il n'y a pas grand-chose que la Fed puisse faire pour apporter un soutien dans l'immédiat', rappelle-t-on chez Oddo. 'C'est là le rôle de la politique budgétaire', fait valoir la société de gestion.La banque centrale pourrait néanmoins clarifier sa feuille de route, notamment en conditionnant ses rachats d'actifs à l'atteinte de ses objectifs en termes d'emploi et d'inflation.

La Fed devrait par ailleurs conserver un ton encourageant et confirmer qu'il n'existe aucune limite à ses capacités d'intervention, usant de son 'verbe magique' qui sait si bien rassurer les marchés.A Paris, le Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A. a décidé une dépréciation de l'écart d'acquisition sur Crédit Agricole Italia. Cette dépréciation, non déductible, sera enregistrée dans les comptes consolidés du quatrième trimestre 2020 de Crédit Agricole S.A. à hauteur d'environ 900 millions d'euros et du Groupe Crédit Agricole à hauteur d'environ 1 milliard d'euros.Atos annonce avoir finalisé l'acquisition d'Eagle Creek Software Services, société américaine de conseil en technologie et management spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients, forte de 250 experts et 700 certifications Salesforce et CRM.

Oddo BHF reste à 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours relevé de 120 à 130 euros, jugeant que le titre offre une certaine visibilité pour fin 2020/début 2021 et que 'le consensus semble trop prudent sur ses prévisions de marge pour 2021 et à moyen terme'.