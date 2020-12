Mi-séance CAC40: plafonne vers 5.450, WStreet rouvre sur note indécise

publié le 22/12/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se redresse de +0,9% vers 5.440 après sa chute brutale de 2,4% la veille, l'Euro-Stoxx50 reprend +1,1% après -2,75% lundi.L'apparition au Royaume-Uni d'une nouvelle souche du coronavirus, présentée comme plus contagieuse, avait entraîné hier un soudain retour de l'aversion pour le risque sur les places boursières mondiales.

De nombreux pays ont en effet décidé de suspendre les transports en provenance de Grande-Bretagne afin d'enrayer la propagation de la nouvelle variante du coronavirus, baptisée 'VUI-202012/01', faisant planer la menace d'un nouveau coup d'arrêt à l'activité... le trafic transmanche devrait reprendre ce mardi.Au-delà de l'adoption d'un 'package' de 900Mds$ après 4 mois de laborieux marchandages politiques (au lieu des 1.

800Mds$ initiaux), et pour comprendre comment Wall Street s'en est si bien sorti hier -alors que les Etats Unis sont également en plein reconfinement- en regard des pertes moyennes de 2,7% affichées par les places européennes, il faut se rappeler que vendre des actions cotées en Europe permet aux investisseurs US d'encaisser une belle plus value sur l'Euro (+10% face au Dollar) et de disposer d'abondantes liquidité pour soutenir le marché domestique.

.. qui reste totalement prioritaire.La séance américaine est animée par une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis, avec entre autres la 3ème estimation du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre qui a rebondi de 33,4% au troisième trimestre 2020 en rythme annualisé, révisé de +0,3% par rapport à +33,1% en estimation précédente (après un plongeon de 31,4% au 2ème trimestre).Les indices US ont rouvert sur une note mitigée alors que le Dow Jones s'effrite de -0,3% tandis que le Nasdaq gagne +0,5%.

.. et le S&P500 (en repli hier) reste inchangé.Reste à prendre connaissance des ventes de logements anciens et la confiance des consommateurs du Conference Board.L'euro grappille quelques fractions à 1,2245/$, le pétrole s'effrite de -0,3% à 50,3$, un score très proche de celui de la veille.A Paris, Sté Générale domine le classement avec +3%, devant le duo Peugeot/Renault avec +2,5%.Capgemini a annoncé que Dominique Cerutti, directeur général depuis 2015 et anciennement président du conseil d'administration d'Altran, quittera ses fonctions au 31 décembre pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles.

ASDA, entreprise de grande distribution au Royaume-Uni, a confié à Air Liquide l'installation et l'exploitation de six stations de distribution de biométhane (bio-GNV) pour le ravitaillement des camions sur ses sites.Dans le cadre de l'opération de renforcement de sa structure financière, le Groupe Casino a annoncé le succès de l'offre de rachats obligataires lancée le 14 décembre, avec l'annulation anticipée d'un total de 822 millions d'euros d'obligations arrivant à maturité en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.