Fermeture CAC40: teste les 5600 dans sillage records DAX et indices US

publié le 28/12/2020

(CercleFinance.com) - Le CAC40 teste les 5.600 en intraday (avec le récent zénith des 5.630 clairement en ligne de mire) mais il termine à +1,2% vers 5.588 : les investisseurs sont encouragés par une nouvelle déferlante de records absolus à Wall Street (4 sur 4) qui viennent ponctuer ce lundi 'bullish' (comme 90% des lundi depuis la mi-mai) au prétexte d'un 'alignement de planètes' rarement observé à 3 séances du jour de l'an, ultime possibilité de réaliser les habillages de bilans pour clôturer l'année au plus haut.

Pour Wall Street et le DAX30 (+1,5% à 13.790 et nouveau record absolu à 13.818), c'est d'ores et déjà 'mission accomplie' : le Dow Jones (+0,8%) bondit par delà les 30.500, le S&P500 franchit les 3.735, le Nasdaq (+0,9%) les 12.900 (les 13.000 devraient être testés d'ici 48H), le Russell-2000 les 2.020 (à 2.026, nouveau zénith absolu).Quelques grosses mains ont profité dès ce matin d'un marché désert (moins de 750MnsE échangés en 7 heures) pour propulser le CAC40 -sans aucune espèce d'opposition- vers les 5.600Pts.La Bourse de Paris salue un véritable 'alignement de planètes' (après avoir payé ce probable alignement de planètes de fin d'année presque chaque jour durant 2 mois) avec l'accord UE/UK sur le dossier du Brexit puis la validation par Donald Trump -après 48H de suspens du plan de relance budgétaire aux Etats-Unis.

Après d'intenses négociations, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont finalement parvenus, à la veille de Noël, à un accord sur les conditions qui régiront leurs futures relations commerciales.Les économistes estiment que le 'deal' qui a été conclu entre Bruxelles et Londres est préférable à l'absence d'accord.'L'accord (...) permet d'éviter la mise en place de droits de douane sur une base de commerce bilatérale', se félicitent les équipes de Commerzbank.'C'est une bonne nouvelle. Comparé à la situation actuelle, les conditions commerciales sont cependant amenées à se détériorer. On peut aussi s'attendre à ce que l'implantation de l'accord conduise à certains points d'accrochage', précise la banque allemande.Autre signal encourageant pour les marchés, le président américain Donald Trump s'est résolu à ratifier hier un plan de relance de l'activité de 2.

300Mds$ (900Mds$ + 1.400Mds$ de chèques aux ménages en difficulté et dotations pour les fonctionnaires) qui va permettre à des millions d'américains (chômeurs en fin de droits, salariés précaires) d'éviter de se retrouver dans une situation critique (impossibilité de payer les loyers, de rembourser les échéances de prêts immobiliers ou étudiants, etc.)Alors qu'aucun indicateur économique ou presque n'est prévu à l'agenda de la semaine (sauf ce lundi : le chômage progresse de +0,9% en France), le marché parisien fermera ses portes jeudi à la mi-journée et ne rouvrira pas avant lundi prochain.Cette période dite de 'trêve des confiseurs' est traditionnellement reposante pour les investisseurs et peu propice aux transactions tant les liquidités sur les marchés deviennent inexistantesA ce stade, l'indice accuse un recul de plus de 7% depuis le 1er janvier mais la performance des valeurs françaises est positive pour un gérant US (-7% sur l'indice mais +10% sur l'Euro +2% de rendement en dividendes, soit +5% au final).

Dans ce contexte, les investisseurs pourraient commencer à peaufiner leur stratégie pour 2021, qui devrait faire la part belle à la thématique de la reprise économique mondiale après une année 2020 marquée par la pandémie.Bon nombre d'analystes estiment que l'année qui vient devrait profiter aux valeurs cycliques les plus exposées à la croissance, aux spécialistes de l'industrie et aux titres 'value', ces actions qui affichent des valorisations décotées par rapport à leurs fondamentaux.Les marchés obligataires sont à l'unisson des actions (en théorie, ce devrait être l'inverse) avec une nette résurgence d'appétit pour le 'risque' (c'est à dire les dettes les plus fragiles) qui se traduit par une réduction significative des rendements (de -3à -5Pts) sur nos OAT, les Bonos espagnols, les BTP italiens, les '10 ans' grecs et portugais. Du coté des valeurs, le 'luxe' est recherché avec +3,4% sur Kering et +2,1% sur Hermès... et Carrefour, leader du CAC, s'adjuge +3,5% Eurotunnel indique se réjouir de l'accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, intervenant seulement une semaine avant la fin de la période de transition et qui sera mis en oeuvre par l'opérateur du tunnel sous la Manche dès le 1er janvier 2021.

Euroland Corporate adopte une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 41 euros sur Delfingen, suite à l'intégration à 100% par le groupe des nouvelles filiales acquises génératrices de marge et à l'accélération de l'activité.