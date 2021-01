Fermeture CAC40: termine à +0,5% dans le sillage des indices US

publié le 20/01/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,53% à 5.628,40) termine dans le sillage des indices US qui saluent le départ de Donald Trump et l'investiture officielle de Joe Biden par un double record absolu: le Nasdaq (+1,7%) s'envole au-delà des 13.420, soit plus qu'un doublement par rapport à son plancher des 6.

630 du 18/03/2020, et +43% sur 1 an) et le S&P500 (+1%) efface le précédent zénith des 3.828 pour s'inscrire à 3.842Pts (15% de mieux que son précédent double sommet de janvier et février 2020).L'Euro-Stoxx50 progresse également de +0,7% vers 3.621Pts, dans le sillage du DAX (+0,7%) et d'Amsterdam (+1,2%).Hier, devant le Congrès, Janet Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor, a défendu le plan de relance de 1.

900 milliards de dollars présenté la semaine passée par le président élu et plaide pour un stimulus supplémentaire au moins aussi ambitieux.L'ancienne présidente de la Fed a surtout tenté de rassurer les parlementaires sur le déficit fédéral, les changements fiscaux potentiels (taxes 'GAFA') et les programmes de prêts d'urgence octroyés par la Fed.Plus positif, le changement d'administration augure aussi d'une certaine détente des relations avec la Chine.

Dans un dernier baroud d'honneur, le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a estimé hier que Pékin s'était rendu coupable de 'génocide' et 'crimes contre l'humanité' dans le traitement des Ouïghours musulmans et d'autres minorités de la province du Xinjiang.Si la journée s'est annoncé calme au niveau des indicateurs économiques, les investisseurs ont de nombreux résultats à se mettre sous la dent.Morgan Stanley a publié un bénéfice net en progression de 51% à 3,38 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2020, soit un BPA de 1,81 dollar, dépassant ainsi largement le consensus de marché.

Sur l'ensemble de 2020, la banque d'affaires new-yorkaise a ainsi engrangé un bénéfice net en hausse de 22% à 11 milliards de dollars.Mais les résultats qui suscitent le plus de commentaires sont ceux de Netflix, qui dévoile un chiffre d'affaires de 6,64Mds$ au 'T4' (25Mds$ annuel), soit une progression de 21,5 % par rapport au 4e trimestre 2019. Dans le même temps, le résultat opérationnel s'établit à 954Mns$ (+14,4%) pour un résultat net de 542Mns$, en recul de 7,6 %, soit un bénéfice par action de 1,19$, en-deçà du consensus. Les opérateurs se rassurent avec des 'free cash flows' qui deviennent positifs pour la première fois et 7 ans, grâce aux hausses de tarifs appliqués aux Etats Unis et Canada fin 2020.

Netflix vise un CA de 7,13Mds$ au premier trimestre 2021, avec un bénéfice net de 1,35 milliard, soit un BPA estimé de 2,97$/titreA Paris, ST-Micro prend +2,2% dans le sillage des semi-conducteurs sur le Nasdaq.Air Liquide (-1%) annonce une prise de participation de 40% dans le capital de H2V Normandy, en vue de construire un complexe d'électrolyseurs d'une capacité pouvant atteindre 200 MW, pour produire à grande échelle de l'hydrogène renouvelable et bas carbone en France.Alstom annonce avoir remporté en Inde un contrat d'une valeur de 106 millions d'euros pour concevoir, fournir et installer le système de signalisation, de télécommunication et de contrôle des trains (Lot 24) du corridor RRTS Delhi-Ghaziabad-Meerut de 82,15 km.

Invité au micro de l'émission ' Good Morning Business ' sur BFM Business ce mercredi matin, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des finances et de la relance, s'est exprimé au sujet du dossier Danone alors que le fonds d'investissement britannique Bluebell souhaite écarter Emmanuel Faber, le p.d.-g. du groupe.Le ministre a indiqué qu'il n'était ' pas illégitime qu'en période de crise, l'État retrouve son rôle de protection ' et qu'il était donc normal d'être ' vigilant ' même si cela n'impliquait pas une intervention ' dans la vie quotidienne des affaires '.Le titre Carrefour poursuit sa décrue (-0,6%) après le veto du ministre au rapprochement/rachat du distributeur par Couche-Tard.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.