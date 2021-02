Pré-clôture CAC40: rebond robuste après de très bons PMI manufacturiers

publié le 01/02/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se redresse vigoureusement en cette première séance de février, mais le rebond commence à s'étioler avec un gain de +1% contre un plafonnement à +1,3/+1,4% avant l'ouverture de Wall Street. Le CAC40 cale au niveau de l'ex-support des 5.

460Pts et tente de se maintenir au contact des 5.450.L'Euro-Stoxx50 suit le même scénario avec un gain de +1,3% vers 3.525Pts, ce qui efface la moitié des pertes de la semaine précédente.Les indices US sont certes en hausse mais loin de réaliser les gains de anticipés: le Dow jones se contente de +0,3%, le Nasdaq gagne +0,9%.

Les Bourses mondiales ont connu une soudaine poussée de fièvre au cours du mois de janvier et il semble peu probable que les marchés retrouvent dans l'immédiat la hausse tranquille dans laquelle ils baignaient depuis quelques mois.'Cela s'explique par un positionnement qui devient difficilement tenable et les marchés pourraient être exposés à une période de volatilité plus forte qu'au cours des derniers mois', assure Danske Bank.

A titre d'indication, l'indice de volatilité VSTOXX de l'indice Euro STOXX 50 a flambé de plus de 36% la semaine dernière.'Février est généralement la saison la plus calme de l'année et les deux dernières semaines pourraient être un aperçu de replis qui pourraient se produire au fil de l'eau', affirme Raymond James.Certains stratèges attribuent le récent accès de volatilité à la lenteur du déploiement des campagnes de vaccination.

'La situation difficile liée au virus pénalise les dynamiques économiques aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe, mais c'est surtout cette dernière qui semble la plus touchée', souligne Danske Bank.Les investisseurs attachent donc une grande importance aux indices PMI manufacturiers, qui ont été publiés dans le courant de la matinée.La France surprend avec une vigueur du secteur manufacturier qui tranche avec les restrictions mises en place (très pénalisantes en revanche pour le tertiaire) : le PMI grimpe de 51,1 en décembre 2020 vers 51,6, la plus forte croissance du secteur manufacturier français depuis six mois, le taux d'expansion étant toutefois resté modéré.

L'indice PMI de la zone euro s'est établi à 54,8 en janvier (contre une estimation flash de 54,7) après 55,2 en décembre 2020, traduisant un léger ralentissement de l'expansion du secteur.L'indice PMI manufacturier concernant les Etats Unis ressort à 59,2 et s'avère légèrement supérieur à l'estimation flash (59,1). C'est une embellie notable par rapport aux 57,9 de décembre et c'est même le meilleur score depuis mai 2007: cela ne prouve pas que la croissance US dépasse ses niveaux du printemps 2007 mais que la série de hausse est plus impulsive qu'en 2009/2010.Le Dollar se raffermit vers 1,209/E, l'argent métal confirme sa poussée spéculative vers 29,5$/Oz, soit +10%.

Parallèlement, la saison des résultats va continuer de battre son plein cette semaine, avec entre autres les comptes d'Amazon, Alphabet ou Pfizer prévus dans les jours qui viennent.A Paris, Alstom, Téléperformance et Worldline tirent le CAC40 vers les 5.460 avec des gains voisins de +3%.Renault annonce que le nombre d'immatriculation est en hausse de +2,1% (VP) au mois de janvier. Le nombre d'immatriculation a chuté de -15,4% en décembre et de -34,2% en novembreLe marché total français des voitures particulières neuves (VP) est en baisse de -5,8% en janvier sur l'ensemble des constructeurs. Le nombre d'immatriculations sur ce mois de janvier est de 126 381. Il était en baisse -11,78% en décembre et -27,03% en novembre.

Sur le mois de Janvier, le groupe PSA affiche une baisse de -16,8% après de -4,4% en décembre et -23,4% en novembre.Vinci annonce s'être vu attribuer, par la Société du Grand Paris, les travaux d'aménagement de 17 ouvrages de service situés sur le tronçon sud-est de la ligne 15 du Grand Paris Express, contrat pour un montant de 65 millions d'euros.Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Alten et relève légèrement son objectif de cours à 83E, contre 80E précédemment.Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur LVMH avec un objectif de cours remonté de 520 à 540 euros, dans le sillage d'estimations de ventes organiques rehaussées de 1% pour 2021-22 après les résultats annuels du groupe.Copyright (c) 2021 CercleFinance.

