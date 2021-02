Pré-clôture CAC40: pullback assez brutal sous 5625, bons chiffres aux US

publié le 03/02/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris marque le pas et bascule légèrement dans le rouge : le CAC40 qui semblait bien parti pour aligner une 3ème séance de hausse consécutive, le gain hebdo dépassant initialement +3,5%, subit un rejet assez brutal sous les 5.

625 puis les 5.560 à 1h de la clôture.Les indices US sont hésitants avec un 'Dow' qui cède -0,5% tandis que le Nasdaq conserve une avance de +0,2%.Les opérateurs sont déçus car les 'futures' préfiguraient une réouverture 'bullish' à Wall Street, suite à l'accueil enthousiaste réservé aux résultats d'Amazon (-0,7%) et Alphabet (+7% en transactions électronique et +7,5% en séance) publiés après la clôture mardi.

Les comptes d'Amazon et Alphabet ont ainsi confirmé le sentiment que les grands noms de la technologie affichent des perspectives solides et que leur statut de locomotives du marché n'est pas usurpé.Amazon a notamment dévoilé des performances qualifiées d''impressionnantes', mais l'information principale de la publication d'hier soir est l'annonce du départ programmé de son fondateur et directeur général Jeff Bezos d'ici à la fin de l'année, appelé à être remplacé par Andy Jassy, l'action patron de la branche 'cloud' du groupe, AWS.

Aux Etats Unis toujours... les chiffres du jour n'expliquent pas lourdeur de Wall Street une heure après l'ouverture : l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis fait état de +174.000 emplois en janvier selon le cabinet ADP, là où les économistes anticipaient +40.000, après les 78.000 destructions de décembre 2020 (chiffre révisé d'une estimation initiale de 123.000).Plus encourageant encore, l'indice PMI composite de l'activité globale aux Etats-Unis -calculé par IHS Markit- passe de 55,3 en décembre 2020 à 58,7 en données définitives pour janvier -son plus haut niveau depuis mars 2015-, alors qu'il avait été annoncé à 58,0 en estimation 'flash'.

Cette révision traduit donc une accélération de l'expansion du secteur privé américain un peu plus forte qu'estimé initialement. En Europe, les investisseurs avaient également pris ce matin connaissance des indices ISM 'composites' pour le mois dernier, et c'est nettement moins réjouissant que l'indice PMI manufacturier (meilleur que prévu) publié lundi, suite au recul de l'activité dans le secteur tertiaire.L'indice de l'activité globale de la France -calculé par IHS Markit- se replie de 49,5 en décembre 2020 vers 47,7, ce qui met en évidence une accélération de la contraction de l'activité en janvier. Le secteur privé de la zone euro a connu un début d'année 2021 difficile, au vu de l'indice PMI composite IHS Markit qui s'est replié de 49,1 en décembre 2020 vers 47,8 en janvier.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,9% en janvier 2021, contre -0,3% en décembre 2020 (chiffre inchangé par rapport à l'estimation précédente), selon une estimation rapide publiée par Eurostat.S'agissant des principales composantes, l'alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en janvier (1,5%), suivie des services (1,4%), des biens industriels hors énergie (1,4%) et de l'énergie (-4,1%).Par ailleurs, en décembre 2020 par rapport à novembre, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE. En novembre, ils avaient augmenté de 0,4% tant dans la zone euro que dans l'UE.L'Euro poursuit son repli vers 1,2010/$ alors que le rendement des T-Bonds US refranchit le cap des 1,12%.A Paris, Renault (+4%) s'impose en tête du CAC, devant Publicis Groupe (+2,5% après +7% à l'ouverture) publie au titre de 2020 un résultat net courant part du groupe en baisse de 13% à 1034 millions d'euros, soit 4,27 euros par action (-14,9%), un BPA courant supérieur au consensus, et un taux de marge opérationnelle en retrait de 90 points de base à 16%.

