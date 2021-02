Fermeture CAC40: a testé les 5.700Pts, nouveaux records à Wall Street

publié le 08/02/2021

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris réduit son avance à la clôture après avoir testé son zénith annuel à la mi-journée. L'indice CAC 40 s'est hissé vers 5.714 et a retracé son zénith du 8 janvier.Mais le CAC40 termine au contact des 5.686 avec un gain de +0,47% : c'est du 'classique' pour un lundi (en fait 4 lundi sur 5 se soldent par des hausses indicielles depuis le 15 mai 2020).

A chaque fois, les investisseurs invoquent des espoirs de reprise de l'économie, de résorption de la crise sanitaire... et rarement la surliquidité alimentée par les banques centrales. L'Euro-Stoxx50 -relativement stable depuis 3 heures, gagne + 0,5% à 3.674 et aligne 6 séances consécutives de hausse alors que Wall Street a pulvérisé une nouvelle série de records dès l'ouverture (on en dénombre 6 avec le Nasdaq à 13.

973, le S&P500 à 3.909, Dow Jones à 31.350, le Russel-2000 à 2.270, le NYSE Composite à 15.200 et le Dow 'UTSMI' à 41.370.Des records vont être battus dans le sillage des valeurs technologiques (Palantir s'affiche en hausse de +8% après un accord avec IBM) et Tesla grimpe de +1,4% : Elon Musk révèle que Tesla a investi 1,5Mds$ de sa trésorerie dans le Bitcoin en janvier et que ses clients pourront acheter une Tesla avec des Bitcoin.

.. en fait un seul Bitcoin à 44.000$ (cette crypto bondi de +15% sur la révélation d'E.Musk) suffira pour acheter un modèle d'entrée de gamme mais s'il atteint 60.000$, cela permettra d'acheter une Model-3 grande autonomie.Tesla indique vouloir diversifier sa trésorerie en achetant également de l'or et d'autre actifs 'alternatifs'.Sinon, plus globalement, les marchés parient sur une reprise courant second semestre 2021, sous l'effet des plans de relance et du soutien monétaire de la Fed.

'Les perspectives de reprise de la croissance mondiale en 2021 restent encourageantes en raison de l'efficacité avérée des campagnes de vaccination', souligne Vincent Guenzi, stratège de Cholet Dupont.Pour le stratège, les marchés boursiers devraient donc conserver une tendance haussière, encouragés à la fois par les perspectives sanitaires, monétaires et budgétaires.'Le potentiel de progression des indices à 12 mois reste d'environ 5% à 10%', estime Vincent Guenzi, qui recommande d'exploiter tout repli pour renforcer son exposition aux actions et adapter la composition sectorielle de son portefeuille à la reprise économique naissante.

La saison des résultats, qui doit se poursuivre cette semaine avec les comptes de Cisco, Coca-Cola, Disney, GM et Twitter, pourrait également constituer un facteur de soutien pour les marchés.Sur les 45% composantes du S&P 500 ayant jusqu'ici dévoilé les résultats du quatrième trimestre, 81% ont fait mieux que prévu, avec des bénéfices en moyenne supérieurs de 15% aux attentes du marché... ce qui est conforme au ratio de 80% d'estimation volontairement erronées qui s'est imposé depuis 10 ans afin de susciter un 'effet de ravissement'La semaine s'annonce en revanche plus calme au niveau des indicateurs macroéconomiques, même si les investisseurs prendront connaissance dans les jours qui viennent des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en Allemagne et de la production industrielle dans la zone euro.

A Paris, Natixis domine le SBF-120 avec +6,8%, les bancaires sont également recherchée au sein du CAC40 avec BNP (+1,2%), et Société Générale (+0,7%).Veolia a annoncé ce matin le dépôt d'une offre publique d'achat (OPA) sur Suez, au prix de 18 euros par action - coupon attaché, soit une prime de 75% par rapport au cours de clôture de Suez immédiatement avant l'annonce par Engie de sa revue stratégique, le 30 juillet.Réagissant à l'annonce par Veolia de son intention de déposer une offre publique d'achat (OPA) sur lui, Suez a déclaré qu'il 'fera valoir tous ses droits pour s'opposer à cette démarche hostile de Veolia et à un dépôt d'offre publique illégal'.Invité ce matin au micro de Sonia Mabrouk, sur Europe 1, Bruno Le Maire, a appelé Veolia et Suez à ' reprendre le chemin de la raison et du dialogue'.Le tribunal de commerce de Nanterre a bloqué l'opération à titre conservatoire.

.. ce qui ne devrait pas empêcher Véolia de mener à bien cette OPA désormais assumée comme 'hostile'.Air Liquide et Siemens Energy annoncent un protocole d'accord visant à unir leurs expertises dans la technologie de l'électrolyse à Membrane Échangeuse de Protons (PEM), pour 'créer un écosystème européen des technologies de l'électrolyse et de l'hydrogène'.Total annonce qu'une joint-venture 50/50 avec Green Investment Group (GIG), filiale de Macquarie, a obtenu une concession sur les fonds marins britanniques dans la zone 'Eastern Regions', pour développer ensemble un projet éolien offshore de 1,5 gigawatt (GW).Vinci gagne 1% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 93 à 98 euros, ajustant ses estimations afin de prendre en compte 'l'excellente performance 2020'.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.