Pré-clôture CAC40: devrait préserver les 5800 mais taux longs US à 1,49%

publié le 03/03/2021

(CercleFinance.com) - Le CAC40 tente se s'accrocher aux 5.800 après avoir cédé -80Pts (-1,5%) en ligne droite entre 10H15 et 16H15 (depuis un nouveau zénith annuel de 5.871Pts jusque vers 5.790).Ce sont les taux qui sèment de nouveau le doute et dissuadent les acheteurs, avec +5Pts sur les T-Bonds US (1,49% sur le 2031) mais aussi nos OAT (+6,5Pts vers -0,045%).

Une dégradation qui semble contre-intuitive après la publication du PMI composite de l'Eurozone calculé par l'institut allemand IHS Markit avec un score de 48,8 dépassant un peu l'estimation 'flash' de fin février (48,1) mais sans atteindre la zone d'expansion des 50.Le secteur tertiaire freine la croissance, le score des 'services' a notamment reculé en France le mois dernier (45,6 contre 47,3).

Aux Etats Unis, le dernier chiffre du jour calme un peu le jeu sur les T-Bonds : l'ISM des 'services' calculé par l'Institute for Supply Management, s'établit à 55,3 en février, à comparer à 58,7 le mois précédent, baisse traduisant une décélération sensible de la croissance dans les services.Les investisseurs avaient pris connaissance un peu plus tôt du résultat de l'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le secteur privé des Etats-Unis : c'est une déception avec seulement 117.

000 emplois en février au lieu des 170.000 attendus (à comparer aux 195.000 créations de janvier, chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 174.000).Wall Street ne parvient pas à rebondir après un trou d'air mardi soir (-1,7% sur le Nasdaq, -2,9% sur le Russell-2000) après que 'le plus haut responsable bancaire chinois se soit dit préoccupé par les risques liés à d'éventuelles bulles d'actifs', selon Wells Fargo.Le S&P500 lâche -0,4%, le Nasdaq -1%, le Dow Jones parvient à rester légèrement positif (+0,2%).

'Les opérateurs ont aussi prêté une attention particulière aux remarques des membres de la Fed. Lael Brainard a notamment reconnu que les mouvements de la semaine dernière sur le marché obligataire avaient retenu son attention', note aussi la banque américaine.L'Euro se tasse un peu face au Dollar, de -0,2% vers 1,2060.Dans l'actualité des valeurs, Renault continue de dominer le CAC avec +5%, dans le sillage de Stellantis qui présente aujourd'hui de ' solides résultats 2020 ', en s'appuyant en réalité sur les résultats financiers antérieurs réalisés par FCA et PSA.

Malgré la Covid, FCA annonce des résultats solides en 2020, avec un résultat net ajusté de 1,9 MdE, pour un EBIT ajusté de 3,7MdsE. FCA annonce de plus ' des résultats record au 4e trimestre ', avec un EBIT ajusté de 2,3MdsE. ' Toutes les régions, ainsi que Maserati, sont favorables ', souligne le groupe. De son côté, PSA met en avant ' la forte rentabilité en 2020 ', avec 7,1 % de marge opérationnelle courante pour l'Automobile, à 3,4MdsE. Le résultat net part de groupe s'établit 2,2MdsE.Schneider Electric (-1%) annonce avoir signé un protocole d'accord relatif à un investissement minoritaire stratégique de 30% dans Uplight, dans une transaction valorisant cette société à environ 1,5 milliard de dollars.

Air Liquide indique se renforcer au Kazakhstan à travers Air Liquide Munay Tech Gases, coentreprise qui investira jusqu'à 86 millions d'euros pour acquérir et moderniser des unités de production d'hydrogène et d'azote.Stifel confirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 58 euros sur Edenred, suggérant de profiter du niveau de cours actuel au lendemain d'une mise sous pression de l'action par l'annonce d'objectifs prudents pour 2021.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.