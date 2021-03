Fermeture CAC40: se rapproche de 6000Pts à la clôture, DJ à 32.200

publié le 10/03/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+1,1%) termine la séance au contact des 6000Pts avec un CAC40 à 5.990... mais le véritable événement, c'est le nouveau record absolu établi par le CAC40 'GR' à 16.689 au-dessus du précédent record des 16.630 du 20 février 2020 en intraday (et 16.

613 en clôture).L'Euro-Stoxx50 avance de +0,9%, au-delà des 3.820Pts... grâce au CAC40, largement devant le peloton européen.Une petite poussée haussière a salué à 14H30 la publication des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis: les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en février par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, conformément au consensus et les prix en donnée 'core' (hors énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles) demeurent très sages, à +0,1%.

Par rapport à février 2020, l'indice des prix a augmenté de 1,7% en brut (contre +1,4% en janvier) et de 1,3% hors éléments volatils.Ceci provoque une détente des taux longs vers 1,53% qui a donc permis au Dow Jones de gagner 1,2% (nouveau record absolu à la clé à 32.230) tandis que le S&P500 affiche +0,7% (à 3.900) et se rapproche également de son record historique des 3.950. La Bourse de New York avait terminé dans le vert mardi, les technologiques ayant signé leur meilleure journée depuis novembre dernier.Le Nasdaq Composite a bondi de 3,7%, une performance qui lui permet de s'extraire de la zone de correction dans lequel l'indice était entré la veille.

.. mais il ne gagne que 0,6% aujourd'hui.Pour les stratèges d'UBS, la volatilité des rendements obligataires promet une route 'tortueuse' vers la reprise en Europe.Une enquête de Bank of America sur les allocations d'actifs montre toutefois que les investisseurs ont injecté 22,2 milliards de dollars dans les marchés d'actions la semaine dernière, un montant que la banque d'affaires américaine juge 'considérable'.L'indice de volatilité VIX est d'ailleurs orienté à la baisse ce matin perdant plus de 5% à 23 points.En Europe, le dix ans allemand se détend de -1,5Pts, à -0,32%, nos OAT dans les mêmes proportions, vers -0,07%.Du coté des valeurs, les 'value' se distinguent avec Orange, Saint Gobain, Air Liquide et Kering à +2,8%.

Bouygues annonce le succès de la cession -annoncée mardi soir- de 12 millions d'actions Alstom, représentant 3,23% du capital social de cette société, au prix de 41,65 euros par action, soit un montant total de 499,8 millions d'euros.Le groupe Renault annonce que Mitsubishi Motors a décidé de compléter sa gamme avec des véhicules de la marque Renault. À partir de 2023, Mitsubishi Motors commercialisera ainsi deux ' véhicules soeurs ' produits dans les usines du Groupe Renault, basés sur les mêmes plateformes mais avec des différenciations.L'action CNP Assurances bénéficie d'une note de Berenberg, qui estime que le titre de l'assureur français dispose encore d'un potentiel de hausse malgré sa vive progression depuis le début de l'année.

Berenberg relève en conséquence sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 16,5 euros à 21,4 euros.L'action Air Liquide gagne près de 3% à Paris alors que plus tôt dans la journée, Credit Suisse indiquait maintenir sa note de 'surperformance' sur le titre Air Liquide, et relevait son objectif de cours à 151E, contre 145E précédemment.Le titre Thales gagne près de 2% alors qu'Oddo a fait un point sur la valeur après un roadshow organisé à Paris avec Patrice Caine et Pascal Bouchiat. Suite à cette réunion, Oddo confirme son conseil à Surperformance et l'objectif de cours de 95 E.