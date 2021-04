Ouverture CAC40: nouvelle hausse après le record du S&P500

publié le 09/04/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste orientée à la hausse vendredi matin, alors que le S&P 500 a inscrit hier un nouveau record de clôture, soutenu par la perspective d'une politique monétaire toujours très favorable aux Etats-Unis. Le CAC 40 est en légère hausse de 0,10% à 6175 points.

Depuis le début de l'année, l'indice-vedette de la Bourse de Paris affiche un gain de plus de 11%, ce qui lui permet de surperformer assez nettement l'indice S&P 500 qui s'est, pour sa part, adjugé 9%.De manière générale, les actions de la zone euro ont fait mieux que la plupart des marchés mondiaux en ce début d'année, portés par la perspective d'un redressement de l'activité avec l'accélération prévue des vaccinations au deuxième trimestre.

Ce rally de début d'année incite toutefois certains investisseurs à jouer la prudence, estimant que le marché est devenu trop optimiste sur la reprise économique en cours.'L'avancée chaotique de la vaccination pourrait peser sur le moral du marché', avertissent ainsi les experts de Swiss Life Asset Managers.'Les analystes anticipent en outre un redressement relativement lent des bénéfices, les performances à venir devraient donc être davantage conformes au reste du globe', ajoutent-ils.

A ce titre, les volumes d'échanges sur le CAC demeurent dignes d'un milieu de mois d'août, avec pas même trois milliards d'euros traités hier sur l'indice-phare.Ce peu d'entrain des acheteurs alors que le marché est au zénith peut être considéré comme troublant dans un environnement censé demeurer très clairement positif pour les actifs risqués.'Les investisseurs intègrent de plus en plus le scénario parfait et les indicateurs de positionnement sur les marchés d'actions sont désormais élevés, mettant en lumière une fragilité latente en cas de risque non anticipé', prévient Benjamin Melman, le directeur des investissements chez Edmond de Rothschild Asset Management.

Pour le stratège, un accès de volatilité devient tout à fait possible, ce qui a d'ailleurs conduit le gestionnaire d'actifs à réduire tactiquement le poids de son exposition aux actions.Hier, Wall Street avait de nouveau terminé en territoire record, avec un S&P 500 (+0,4%) qui a inscrit un nouveau plus haut absolu de clôture, le 20ème cette année.L'intervention de Jerome Powell lors d'un meeting organisé par le FMI a confirmé la teneur des 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale publiées la veille.En l'espèce, la politique monétaire devrait rester ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi soit atteint et la récente poussée de l'inflation ne devrait être que temporaire.

Conséquence, les obligations du Trésor américain à 10 ans se détendaient de trois points de base, autour de 1,63%.Les investisseurs seront attentifs cet après-midi aux chiffres des prix à la production industrielle aux Etats-Unis, qui leur apporteront de nouveaux éléments intéressants concernant le niveau de l'inflation, avant de prendre connaissance plus tard dans la journée des stocks des grossistes.En France, la production rechute dans l'industrie manufacturière en février 2021 (−4,6% après +3,3%) comme dans l'ensemble de l'industrie (−4,7% après +3,2%), selon les données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.Du coté des valeurs, Airbus a annoncé les commandes et les livraisons d'avions pour le mois de mars 2021.

Le groupe annonce les livraisons de 72 avions à 34 clients en Mars 2021 (4 A220, 60 A320 Family (57neo), 8 A350). Airbus a enregistré 28 commandes au mois de mars 2021. Les livraisons de 2021 à ce jour sont de 125 avions à 44 clients. A l'horizon 2023, le Groupe Michelin prévoit de réaliser des ventes autour de 24,5 MdsE et d'afficher un Résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,3 MdsE. Côté environnemental, le responsable a comme ambition de voir Michelin 'réduire fortement ses émissions de CO2 sur les scopes 1 et 2 (- 50 % par rapport à 2010)' afin de viser en 2050 la neutralité carbone sur ce périmètre (scope 1, 2 et transport).Getlink annonce que son Shuttle Freight a transporté 122.832 camions en mars, en baisse de 2% en comparaison annuelle, 'dans un marché toujours marqué par l'adaptation aux nouvelles règles administratives post-Brexit, mais avec une normalisation qui se poursuit'.

De son côté, Le Shuttle a transporté 38.201 véhicules de tourisme, en chute de 60%.Euronext a fait état jeudi soir d'une hausse de son activité en rythme mensuel au mois de mars sur ses marchés au comptant, avec une augmentation de 10,6% du volume quotidien moyen échangé. Sur un mois, c'est-à-dire par rapport à février 2021, les volumes quotidiens moyens sur ses marchés dits 'cash' se sont accrus à près de 70,2 millions de transactions, contre 63,4 millions le mois précédent.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.