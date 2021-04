Fermeture CAC40: séance des '3 sorcières' parfaite et gain +1,8% hebdo

(CercleFinance.com) - La séance des '3 sorcières' -et la semaine- se termine en apothéose alors que le CAC40 s'envole de +0,85% et inscrit un nouveau record à 6.300 'tout rond' (6.287 au final), le CAC 'GR' pulvérisant son plus haut historique à 17.564 (et 17.

541 au final), à l'issue d'une séquence haussière de 16 séances, dont 3 seulement se sont terminées dans le rouge et jamais sur un repli supérieur à -0,33%.Le terme 'consolidation' est rayé du vocabulaire boursier depuis 3 semaines... et même depuis fin janvier, dernier 'pullback' d'une ampleur égale à -5%.

Même observation pour l'E-Stoxx50 qui franchit le cap des '4.000' dès 9H puis accélère (+1%) et inscrit un nouveau zénith à 4.038Pts.Le florilège de nouveaux records se perpétue sur les indices US qui ne cèdent rien de leurs gains initiaux): record pour le S&P500 à 4.187 (4 hausses sur 5 et 13 hausses en 16 séances), le Dow Jones à 34.

180, le Nasdaq-100 à 14.038.L'optimisme était au zénith dès l'entame de la séance, grâce à la publication d'indicateurs chinois rassurants (+18,3% de hausse du PIB sur 12 mois, avec un 'effet de base' négatif colossal, ce qui explique que ce chiffre mais n'a pas fait flamber la bourse chinoise, loin de là). Le CAC 40 a ensuite accru ses gains jusque vers +0,75% à 6.

282... niveau qui pourrait être revu d'ici 16H (basculement sur le contrat 'mai').Ce même effet de base explique que les ventes au détail ont bondi de 33,9% au premier trimestre et la production industrielle de 24,5% sur les trois premiers mois de l'année... puisque cela se compare à une économie chinoise où l'activité dans certaines régions était presque arrêtée (confinement total de Wuhan, confinement partiel du Hebei).

Toutes ces statistiques suggèrent que l'économie chinoise a désormais totalement effacé les conséquences de l'épidémie de Covid-19 et qu'elle se prépare à un solide exercice 2021.Cette bonne surprise s'ajoute aux solides indicateurs publiés hier aux Etats-Unis, qui avaient permis aux marchés d'actions américains d'établir de nouveaux plus hauts historiques à la clôture jeudi.Aux Etats Unis, les mises en chantier de logements ont rebondi de 19,4% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.

739.000 en rythme annualisé, un niveau bien supérieur au consensus selon le Département du Commerce.Le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, a quant à lui augmenté de 2,7% à 1.766.000 en mars, dépassant ainsi légèrement l'estimation moyenne des économistes.La confiance des consommateurs s'est également améliorée en avril, mais moins que prévu, montrent les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi.

L'indice de confiance compilé par l'université américaine est ressorti à 86,5 ce mois-ci, après 84,9 en mars et 89 attendu par les économistes: il s'agit toutefois du meilleur score depuis janvier 2020.Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est inscrit en hausse, atteignant 97,2 sur le mois en cours contre 93 en mars.Celui mesurant l'évolution de leurs anticipations ressort en revanche à un niveau stable, à 79,7 comme à l'issue du mois de mars.Tous ces chiffres semblent témoigner d'une reprise qui prend l'apparence d'un 'boom économique' mais Christopher Waller (gouverneur de la FED) affirme que 'le chemin est encore long avant que la reprise soit achevée, le niveau d'inflation qui reste inférieur à 2% n'est pas du tout préoccupant'.

Compte tenu de ces derniers chiffres et de ceux archi-robustes publiés la veille, 'On peut s'attendre à ce que les rendements des obligations repartent à la hausse au cours des deux années à venir, ce qui devrait mécaniquement limiter les gains des marchés d'actions', prévient un trader.'De plus, les marchés d'actions devraient de plus en plus être portés par les perspectives de résultats, et non plus par le gonflement des valorisations', ajoute-t-il.Le rendement des T-Bonds US se retend un peu vers 1,576% (contre 1,53% au plus bas la veille) et le Dollar demeure faible face à l'Euro, vers 1,1980, l'or se refait une sante vers 1.775$ (grâce à la détente des taux). Ce matin, les prix à la consommation en zone euro sont ressortis globalement à +1,3%, ce qui écarte le spectre d'une poussée inflationniste imminente.

Côté valeurs, Safran reste en tête du CAC40 avec +2,76% et inversement L'Oréal (-1,8%) reste lanterne rouge.Le groupe de cosmétiques publie un chiffre d'affaires de 7,61 milliards d'euros en hausse de + 5,4 % au 31 mars 2021 à données publiées. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires ressort à + 10,2 %. La croissance à taux de change constants ressort à + 11,5 %.Saint-Gobain annonce un accord concernant PAM Chine, pour céder 67% de son activité canalisation en Chine à un consortium mené par le management local. La transaction, qui devrait être clôturée cet été, valorise l'entreprise à environ 100 millions d'euros.Intermarché et le groupe Casino annoncent la conclusion d'un partenariat de cinq ans visant à valoriser leurs complémentarités dans trois domaines : les achats, les services digitaux (marketing et publicité), et l'agro-alimentaire.

Le groupe TF1 annonce avoir finalisé la cession de TF1 Games et Dujardin, principaux éditeurs de jouets et de jeux en France, à Jumbodiset. TF1 Games et Dujardin sont des éditeurs de jeux de référence tels que 'Mille Bornes', mais aussi de nouveaux succès tels que 'Burger Quiz'.Virbac explose de +18,5% vers 275E (nouveau record absolu vers 277E) et engrange +23% sur la semaine après ses trimestriels et surtout le rehaussement de ses perspectives 2021.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.