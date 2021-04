Pré-ouverture CAC 40: les choses sérieuses commencent

publié le 19/04/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin à l'orée d'une semaine devant être marquée par une vague de résultats de sociétés et par les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - s'adjuge neuf points à 6229,5 points, annonçant une ouverture dans le vert.

Aux Etats-Unis comme en Europe, la saison des résultats va entrer dans le dur dans les jours qui viennent et monopoliser l'attention des investisseurs en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan.Après les banques américaines la semaine dernière, ce sont Coca-Cola et IBM qui donneront aujourd'hui le coup d'envoi des publications 'non-financières' aux Etats-Unis, avant que d'autres géants de la trempe de Johnson & Johnson et Procter & Gamble les imitent ces prochains jours.

Du côté des valeurs technologiques, les publications de Netflix et Intel seront particulièrement suivies par les investisseurs.La saison des résultats va également prendre son envol en Europe, où ASML et Ericsson dévoileront leurs résultats trimestriels en milieu de semaine.Jusqu'ici, les premières annonces de la saison des résultats, allant du géant du luxe français LVMH à la banque d'affaire américaine JPMorgan, se sont révélées plutôt encourageantes.L'agenda économique s'annonce en revanche relativement calme avec tout juste les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements neufs prévus aux Etats-Unis cette semaine.

Les regards se tourneront surtout vers Francfort, où la BCE rendra jeudi sa décision de politique monétaire, avant la traditionnelle conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde.La plupart des observateurs s'attendent à une prolongation de la politique monétaire de l'institution, qui devrait réitérer à l'occasion sa détermination à maintenir des conditions financières favorables, sans apporter plus de précisions.Les analyses s'attendent néanmoins à ce que la banque centrale augmente ses rachats d'actifs d'ici à la fin de l'année.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.