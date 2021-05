Pré-ouverture CAC 40: pas d'éléments susceptibles de prolonger le 'rally'

publié le 06/05/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement jeudi matin en l'absence de facteurs susceptibles d'alimenter une poursuite de la hausse au lendemain de l'inscription de nouveaux records.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin de mois - gagne 5,5 points à 6309 points, annonçant une ouverture en très légère progression.

Le marché parisien avait fini sur un gain de 1,4% hier et terminé la séance au plus haut du jour, opérant un rebond spectaculaire après son brusque décrochage de mardi.A près de 6339,5 points, l'indice CAC 40 vient d'inscrire sa meilleure clôture depuis novembre 2000.Du fait de l'absence de nouvelles importantes, les volumes pourraient rester inférieurs à la moyenne ce jeudi, un facteur qui ne manque pas d'inquiéter les observateurs depuis quelques semaines.

Alors que le CAC affiche une hausse de plus de 14% depuis le début de l'année, les investisseurs pourraient en effet devenir plus prudents et être tentés de suivre le fameux adage 'sell in May and go away' (vendre en mai et s'en aller).Un épisode de regain de tensions sur les taux dû à la résurgence des tensions inflationnistes est souvent cité comme l'élément le plus susceptible de déclencher un mouvement de prises de profits.'Au cours des prochaines semaines, la dégradation perceptible de la situation sanitaire sur certains pays européens, ainsi que l'accélération à la hausse des taux souverains pourraient inquiéter les investisseurs et peser sur les marchés actions', avertit Gilles Guibout, le responsable des actions européennes chez AXA IM'La situation apparaît (.

..) comme fragile, nous incitant à beaucoup de vigilance d'autant que la valorisation actuelle des marchés actions laisse peu de place à l'incertitude', ajoute le stratège d'AXA.Wall Street se montre d'ailleurs beaucoup moins exubérante. Après une entame sur un timide rebond mercredi, la situation s'est rapidement figée et les grands indices new-yorkais ont fini la journée sur des scores contrastés.Avec une hausse de 0,3%, le Dow Jones s'est toutefois offert un nouveau record historique de clôture.En Europe, les investisseurs devraient faire preuve d'une certaine prudence en attendant les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, prévues à l'heure du déjeuner.Compte tenu du taux élevé de vaccination de la population et de la réouverture progressive de l'économie, la BoE devrait réviser à la hausse ses perspectives d'activité, sans toutefois changer l'approche accommodante de sa politique.

Les statistiques économiques du jour devraient, elles, faire état d'une tendance à la hausse des ventes de détail en zone euro, même si les dépenses des ménages restent en partie contraintes du fait de la pandémie.En Allemagne, les commandes industrielles devraient, elles, s'accélérer au vu des carnets de commandes se regarnissent rapidement.'Le problème est d'y répondre car il existe des problèmes d'approvisionnements sur certains composants', rappellent les équipes d'Oddo BHF.