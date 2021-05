Pré-clôture CAC40: consolide mais volumes toujours anormalement étroits

publié le 17/05/2021

(CercleFinance.com) - Le CAC40 ( -0,3% à 6.365) varie assez peu depuis la réouverture de Wall Street : les indices US ont d'abord limité leur consolidation mais les écarts à la baisse sont très vite revenus en ligne avec les transactions de préouverture.Même si le rouge domine et que les chances d'inverser la vapeur semblent assez faibles, le CAC a entamé la semaine par un nouveau record absolu (6.

410) et le CAC40 'GR' a passé brièvement la barre des 18.000 avant de retomber vers les niveaux actuels, qui se traitent depuis plus de 6 heures. La prudence l'emporte avant la publication de nombreux indicateurs les prochains jours, notamment les chiffres de la construction résidentielle, les indicateurs avancés du Conference Board et l'indice PMI flash.L'indice Empire State de la Fed de New York était inscrit au programme ce lundi : il se tasse légèrement par rapport à avril, perdant deux points à 24,3 en mai, une évolution toutefois globalement conforme à ce que les économistes anticipaient en moyenne.

Le baromètre mensuel de l'immobilier (maisons individuelles) NAHB ressort à 83, ce qui est précisément le chiffre anticipé par le consensus.Le Dollar reste stable vers 1,2140 après ces 2 chiffre anodins.De ce côté-ci de l'Atlantique, sont prévues cette semaine, notamment, de nouvelles estimations du PIB et de l'inflation dans la zone euro, l'inflation au Royaume Uni, puis les indices PMI flash des principales économies de la région.Dans l'actualité des valeurs, seront publiés par exemple les résultats de groupes tels que les Américains Walmart, Home Depot et Cisco, ainsi que les Européens Ryanair, Engie, Vodafone, Bouygues, Kingfisher et easyJet.

Pour l'heure, Airbus (-2,3%) et Safran (-1,8%) corrigent une partie de leurs gains de vendredi.Inversement Danone gagne +1,6% alors que le nom du successeur d'Emmanuel Faber est probablement Antoine de Saint Afrique.Veolia et Suez annoncent avoir signé un accord de rapprochement, confirmant les termes de l'accord de principe conclu le 11 avril dernier, avec un prix d'acquisition par action Suez qui sera relevé à 20,50 euros (coupon attaché).Parallèlement à cet accord, les deux groupes de services aux collectivités font part de la signature d'un protocole d'accord avec le consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC/CNP en vue de la création d'un 'nouveau Suez'.

Sanofi et GSK annoncent que leur candidat-vaccin recombinant avec adjuvant contre la Covid-19 a entraîné la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues, dans le cadre d'une étude de phase II.GreenYellow, filiale de Casino, prévoit d'investir, sur la période 2021-2025, environ 1,9 milliard d'euros cumulés. Afin de financer son plan d'investissements, GreenYellow étudie différentes options de financement et a notamment décidé avec ses actionnaires d'explorer la possibilité d'une introduction en bourse sur Euronext Paris.Saint-Gobain (-1,5%) indique avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Duraziv, groupe roumain spécialisé dans la production d'adhésifs et autres solutions à valeur ajoutée de chimie du bâtiment.

