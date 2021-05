Pré-clôture CAC40: passe le cap des +1% avec 'S&P' +0,7% et Nasdaq +1,2%

publié le 20/05/2021

(CercleFinance.com) - Le CAC40 franchit le cap des +1% de hausse (à 6.330) et efface une bonne partie du repli de -1,4% survenu mercredi..Les acheteurs reprennent la main en cette veille de séance des '3 sorcières', bien aidés par Wall Street, bien mieux orienté que prévu (hausse de +1,2% du Nasdaq notamment).

La bourse de Paris cède la tête du peloton européen à Francfort et Amsterdam qui accélèrent avec +1,2%.Wall Street semble privilégier une lecture optimiste des minutes de la dernière réunion du FOMC: certes, le soutien monétaire de la FED ne restera pas éternellement celui qui euphorise les marchés, mais le changement de régime sera lent et graduel, les conditions accommodantes seront maintenues très longtemps.

'Plusieurs responsables de la Fed se sont accordés pour dire qu'il pourrait devenir approprié de discuter d'une réduction des rachats d'actifs 'à un certain moment' au cours de réunions futures', souligne Wells Fargo à ce sujet.'Toutefois, nombre de participants ont conclu que l'économie américaine restait loin d'atteindre le mandat dual de la Fed d'un emploi maximal et d'une inflation soutenue au-dessus de 2%', tempère la banque californienne.

Les 'chiffres du jour' ne sont pas de nature à inciter la FED à précipiter le mouvement : déception du côté de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui chute de 19 points à 31,5 en mai alors que le consensus tablait sur un repli de -7Pts vers 43.L'indice des indicateurs avancés (LEI) a augmenté de 1,6% en avril, à 113,3, après une hausse de 1,3% le mois précédent et une baisse de 0,1% en février, selon le Conference Board, c'est un peu mieux que ce que le consensus attendait (environ +1,3% comme en mars).

Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 10 mai aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 444 000, contre 478 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport aux 473 000 annoncés initialement).Il s'agit du niveau le plus faible enregistré depuis mars 2020, précise le rapport. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 504 750, en recul de 30 500 d'une semaine à l'autre.Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 111 000 la semaine du 3 mai, à 3 751 000.

Le Dollar continue de glisser lentement et s'approche du plancher des 1,224Dans l'actualité des valeurs, Bouygues (+2%) dévoile un résultat net part du groupe positif de 21 millions d'euros au premier trimestre 2021, contre -204 millions un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 7,7 milliards d'euros.Téléperformance et Essilor gagnent +2,6%, Danone surfe sur le bon accueil réservé à la nouvelle direction et gagne +2,4%, l'Oréal est également ramassé avec une hausse de +2%.Sanofi annonce que de nouvelles données de recherche seront présentées au prochain congrès virtuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra du 4 au 8 juin, données concernant notamment l'amcénestrant, le Libtayo et le Sarclisa.

Crédit Agricole indique que sa filiale italienne a dépassé le seuil de 95% du capital de Credito Valtellinese, en prenant en considération les actions apportées dans la cadre de l'offre publique de retrait et les actions acquises en dehors de cette offre.Eurazeo revendique, au 31 mars 2021, des actifs sous gestion de 22,7 milliards d'euros, en hausse de 21% sur 12 mois et de 4% par rapport à fin 2020, dont 16 milliards gérés pour le compte d'investisseurs partenaires.Elior Group publie un résultat net part du groupe de -53 millions d'euros pour son premier semestre 2020-21, contre -17 millions un an auparavant, et une marge d'EBITA ajusté qui est passée de +2,1% à -1,3%, reflétant l'impact persistant de la crise sanitaire.Oddo BHF relève sa recommandation sur Danone de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 59 à 71 euros, estimant que 'le statu quo peut suffire à court terme', et que 'le spin-off aurait bien plus de sens à moyen terme'.

