Mi-séance CAC40: renoue au point près avec 6.385, jamais 2 sans 3 ?

publié le 21/05/2021

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une hausse de 1,3% à 6.343 points, le CAC40 rajoute un gain de +0,7% et teste les 6.385 (le SBF-120 retrouve les '5.000' et le CAC 'GR' les 18.000).Et devinez quoi, le CAC40 retrace au point près ses 2 précédents sommets historiques de clôture des vendredi 14 et vendredi 7 mai (idem pour le SBF-120 et les 5.

000) : alors jamais 2 sans 3 ?L'Euro-Stoxx50 affiche une performance comparable de +0,6% (à 4.025) et la bourse de Londres fait cavalier seul à la baisse avec -0,1%.Wall Street est anticipé en hausse de +0,5%, de quoi finir la semaine dans le vert (au-delà de 4.173) et avec un petit effort de 0,3% supplémentaires, les 4.185 seraient rejoints: l'échéance mai qui s'achève ce soir ('3 sorcières') se terminerait sur un statu quo, au lieu d'une perte de 0,8%.

Les opérateurs ont pris connaissance des estimations 'flash' des indices PMI composites en Europe ce matin : avec un bond de 53,8 vers 56,9, l'activité globale en France -calculé par IHS Markit- signale la plus forte expansion de l'activité depuis juillet 2020, ainsi que la deuxième plus forte expansion depuis février 2018...Par ailleurs le PMI 'composite' de la zone Euro aligne une troisième hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé.'De plus en plus d'États fédérés assouplissent les restrictions liées au coronavirus.

À partir de fin juin, un certificat de vaccination numérique devrait faciliter les déplacements au sein de l'UE', note ainsi Commerzbank au sujet de l'Allemagne.Du coté des devises, le $ parvient à préserver le plancher des 1,224/E et se redresse un peu vers 1,222, le rendement des T-Bonds se détend de -1Pt vers 1,623% en attendant des 'PMI' en milieu d'après-midi.Dans l'actualité des valeurs, Alstom reste larder du CAC40 avec +3,1% et Valéo leader du SBF-120 avec +3%.Saint-Gobain (+1%) a annoncé jeudi soir avoir signé un accord pour l'acquisition de Chryso, acteur mondial sur le marché de la chimie de la construction, pour une valeur d'entreprise de 1,02 milliard d'euros.

Vallourec (-3,5%) a publié une perte nette part du groupe de 93 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2021, pour un chiffre d'affaires en baisse de 18% à 702 millions (-5% à taux de change constants).Derichebourg a dévoilé un résultat net plus que triplé à 73,6 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020-21, pour un chiffre d'affaires de 1,65 milliard, en hausse de 26,7% par rapport à la même période un an plus tôt.Colas publie un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros au titre du 1er trimestre 2021, soit une progression de 3% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans ce contexte, Colas enregistre un résultat net part du groupe de -227 ME, contre -300 ME douze mois plus tôt.

Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.