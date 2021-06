Fermeture CAC40: au zénith historique, luxe/auto en tête, détente taux

publié le 11/06/2021

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (+0,8%) s'installe au-dessus des 6.600 (tout juste) après avoir inscrit un nouveau record de 6.608 (au plus haut depuis le 10/09/2000): la hausse funiculaire se prolonge pour une 7ème semaine et donne lieu à un 30ème record en 50 séances sur le CAC40 'GR' (nouveau record absolu, à 18.

694,5)... et la hausse hebdomadaire atteint +1,3%, le gain annuel, près de 21% (toujours sur le 'GR').L'Euro-Stoxx50 (+0,73%) bat également un record absolu à 4.126 en clôture.La confiance des investisseurs est au zénith, à tel point que le taux de couverture des portefeuilles est un des plus faibles du 21ème siècle.

La dernière consolidation de 5% remonte à la période du 20 au 30 janvier... soit 23 semaines de 'hausse funiculaire' sans aucune correction intermédiaire, même mineure.'Les investisseurs américains ont évalué un rapport critique sur l'inflation avant la réunion de la Fed de la semaine prochaine', rappelle Wells Fargo, ajoutant que 'la BCE a maintenu son niveau actuel de relance monétaire, comme largement attendu'.

Wall Street a rouvert en hausse, le Nasdaq (+0,1%) aligne une 5ème hausse en 6 séances, le Dow Jones reste 'flat' et le S&P500 a plafonne à 2Pts de son record de la veille (4.250) avant de se replier de -0,2% vers 4.238 (son précédent record du 7 mai dernier).Sur le front des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice 'UMich' de confiance du consommateur américain : il s'améliore de +3,5Pts au mois de juin et s'établit à 86,4 en estimation préliminaire.

Le consensus tablait sur une hausse plus modérée vers 85... qui reste assez éloigné de sommets d'avril, au-delà de 88.Sur le front des taux, le rendement de nos OAT reflue en-deçà du seuil des 0,10% (à 0,092%), les T-Bonds US glissent de -3Pts vers 1,440% et affiche désormais -12Pts sur la semaine et -20Pts par rapport à vendredi dernier, avant publication du 'NFP'.Dans l'actualité des valeurs, Renault prend sa revanche sur Stellantis (+40% depuis le 1er janvier) avec +7% vers 26,85E (meilleure performance du CAC sur la semaine écoulée).

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur LVMH (+1,6% et nouveau record absolu à 668E) avec un objectif de cours ajusté de 660 à 695 euros dans le sillage d'estimations relevées (+3% sur EBIT 2021 +2% 2022 et 2023) 'compte tenu d'une tendance d'ensemble toujours favorable'.Euronext fait part de son entrée dans les CAC Next 20 et CAC Large 60, au détriment de Scor, changement qui entrera en vigueur à partir du lundi 21 juin. De même, Europcar Mobility remplacera ALD dans le SBF 120 et le CAC Mid 60.Scor fait part de la signature d'un protocole d'accord transactionnel avec Covéa, de façon à 'renouer les relations de confiance et de soutien réciproque qui ont été les leurs durant de longues années', avec notamment une reprise de leurs relations de réassurance.

EssilorLuxottica (+3,5% hebdo) confirme que l'autorité de la concurrence turque a autorisé le projet d'acquisition de GrandVision. Toutes les autorisations réglementaires ont ainsi été obtenues, la finalisation du projet restant toutefois soumise à la décision arbitrale à venir.Amundi et Société Générale annoncent avoir signé, en avance sur le calendrier initialement envisagé, le contrat cadre en vue de l'acquisition de Lyxor par Amundi, projet pour lequel l'entrée en négociation exclusive avait été annoncée le 7 avril dernier.UBS relève sa recommandation sur EDF de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 13 à 15 euros, ce qui implique un potentiel de progression estimé à 25% pour l'action de l'électricien historique français.Copyright (c) 2021 CercleFinance.

