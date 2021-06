Ouverture CAC40: en léger repli après la décision de la Fed

publié le 17/06/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en léger repli jeudi matin au lendemain de la décision de la Fed de maintenir sa politique accommodante, malgré un regard qui se veut confiant sur l'économie américaine. L'indice CAC 40 recule de 0,2% à 6638 points.

La Réserve fédérale s'est montrée optimiste sur l'état de l'économie américaine mercredi, notamment en raison de la généralisation des campagnes de vaccination, tout en continuant de considérer la remontée de l'inflation comme simplement 'transitoire'.Ceci étant dit, à l'issue de sa réunion de politique monétaire étalée sur deux jours, la Fed s'est à nouveau montrée préoccupée par la situation du marché de travail, qu'elle n'estime pas encore totalement optimale.

Ce constat l'a amenée à considérer qu'il n'y avait pas encore urgence à ralentir ses rachats d'actifs, une perspective de nature à rassurer les marchés.'La Fed n'a pas envoyé de signaux clairs en vue d'une réduction de ses rachats d'actifs ('tapering') à l'occasion de la réunion', se félicitent les analystes de Commerzbank.Les nouvelles projections de la Fed montrent toutefois que les responsables monétaires s'attendent à relever leurs taux dès le début de l'année 2023.

'Le principal changement du FOMC consiste à avancer de 2024 à 2023 la première hausse de taux directeurs', relèvent ce matin les équipes d'Oddo BHF.'A un horizon si lointain, cela n'a pas grande portée', tempère la banque privée parisienne.Les investisseurs devraient néanmoins rester prudents en attendant la publication, dans la journée, de nouveaux indicateurs qui permettront d'en savoir plus sur le redressement opéré par l'économie américaine.Les intervenants suivront notamment avec attention les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, qui ont eu tendance à diminuer plus rapidement que prévu au cours des trois derniers mois.

Seront également publiés l'indice de la Fed de Philadelphie, ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board.Du coté des valeurs, Vinci a remporté un contrat de gestion, de maintenance, d'entretien des terrains et de travaux d'équipement des bâtiments du ministère de la Défense pour la région Sud-Est du Royaume-Uni. Ce contrat de sept ans et 491 ME pour le ' facility management ' (gestion des installations) pourrait par la suite être complété par un programme de travaux de 850 ME, avec une option de prolongation de trois années.Capgemini annonce aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat avec TEHTRIS, éditeur français de solutions de cybersécurité, afin de renforcer la sécurité informatique des organisations publiques et des entreprises en leur apportant 'une solution souveraine à la pointe de l'innovation en matière de cybersécurité'.

SES a annoncé qu'il avait rejoint le programme de partenaires prestataires d'AWS Direct Connect, un service qui permet d'établir une connexion privée entre le 'cloud' d'Amazon et les centres de données et les bureaux d'une entreprise.Valeo et Navya annoncent avoir décidé de renforcer leur collaboration technologique et industrielle dans le domaine des navettes autonomes, pour 'mettre au point des systèmes de conduite autonomes de niveau 4, commercialisables dans les trois prochaines années'.