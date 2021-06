Pré-clôture CAC40: consolide vers 6.580 malgré nouveau record du Nasdaq

publié le 23/06/2021

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (-0,4 à -0,5%, vers 6.580) renoue avec ses niveaux de la matinée, malgré les nouveaux records inscrits par le Nasdaq à 14.300 et le re-test du plus haut absolu par le S&P500 à 4.255.Le Dow Jones en revanche reste en panne, avec un repli anodin de -0,1% (il était en hausse de 0,25% vers 34.

000 à l'ouverture).NB: Microsoft qui progresse légèrement de 0,2% à 266$ devient le second titre de l'histoire à franchir le cap des 2.000Mds$ de capitalisation.Paris consolide dans un marché toujours aussi creux (1,4MdsE échangés depuis ce matin) malgré la publication d'un très bon indice d'activité IHS Markit 'flash composite' de l'activité globale dans la zone Euro (qui passe de 57,1 à 59,2, plus forte accélération en 15 ans) et dans l'Hexagone, à 57,1 en juin, contre 57 en mai (son plus haut niveau depuis juillet 2020).

L'assouplissement des restrictions sanitaires a entraîné la plus forte expansion de l'activité depuis avril 2018 dans les services, en France comme en Europe, tandis que la production manufacturière subit un ralentissement par rapport à mai.'Les entreprises ont toutefois de nouveau signalé de fortes difficultés d'approvisionnement en juin ainsi qu'une répercussion de la hausse des coûts sur les prix à la consommation', note cependant Joe Hayes, senior economist à IHS Markit. Aux Etats Unis, les ventes de logements neuf ont baissé de -5,9% en mai (tout comme les reventes de logements anciens), mais les prix ont continué d'augmenter et battent de nouveaux records absolus, ce qui témoigne de la vigueur non démentie du marché immobilier.

Le Département du Commerce précise que par rapport à mai 2020, les ventes de logements neufs affichent encore une progression de 9,2%.Elément important de la statistique : le prix médian d'un logement s'établit désormais à 374.400 dollars, contre 317.000 dollars un an plus tôt, un chiffre qui témoigne de la bonne santé du secteur de l'immobilier, le repli des ventes de logements semblant essentiellement s'expliquer par un manque de stocks de biens disponibles.En ce qui concerne les spéculations sur un changement de cap de la part de la FED, Jerome Powell (qui s'exprimait mardi devant le Congrès) s'accroche à son scénario 'd'inflation transitoire' revenant progressivement vers l'objectif des 2%, ce qui devrait dispenser la FED de remonter ses taux d'ici 2023.

Du côté des valeurs françaises, l'essentiel de la baisse du jour s'explique par le recul des valeurs du 'luxe' : HSBC procède à des abaissements de recommandation d'un cran sur Kering (-2,8%) et Hermès (-1,4%)... et maintient son opinion à 'conserver' sur LVMH (-1,6%). Pernod Ricard (+2,8% et nouveau record absolu à 187E) anticipe désormais une croissance organique du résultat opérationnel courant pour l'exercice 2020-21 d'environ 16%, à comparer à un objectif de croissance interne du ROC d'environ 10% présenté le 22 avril dernier. Le titre a d'ailleurs signé un nouveau record absolu au-delà de 187E. Capgemini Invent a annoncé l'intégration des deux marques frog et Cambridge Consultants, qui ont rejoint le groupe dans le cadre de l'acquisition d'Altran, et 'renforcent Capgemini Invent en matière d'innovation, de design et de transformation'.

Enfin, Holcim, filiale de LafargeHolcim, indique avoir construit la première école au monde en impression 3D, dans le district de Salima, au Malawi. Les murs de l'école ont pu être imprimés en 'seulement 18 heures'. La société se dit 'impatiente d'étendre cette technologie à l'ensemble de la région, avec des projets déjà en cours au Kenya et au Zimbabwe'.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.