Fermeture CAC40: séance morose, nette dégradation sur l'obligataire

publié le 25/06/2021

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris limite son repli à -0,12% à 6.622, dans des volumes toujours aussi affligeants avec 1,65MdsE échangés à 17H29 et 2,74MdsE au final: il ne s'est en fait rien passé durant plus de 8 heures avec des fluctuations encadrées entre 6.

640 (testé très brièvement en début de séance) et 6.605Pts.La semaine s'achève sur un gain de +0,7%: il ne s'est rien passé lors de la publication à 14H30 des chiffres US les plus attendus de la semaine.L'E-Stoxx50 recule également de -0,2% à 4.114, dans des volumes tout aussi anémiques qu'à Paris (1,350MdsE échangés).

Le nouveau record battu par le S&P500 à 2.471 tandis que le Nasdaq Composite et le Nasdaq-100 sont en course pour un nouveau record de clôture (si on terminait sur les niveaux de 18H) étaient actés dès avant la reprise des cotations à Wall Street et les chiffres du jour n'y ont rien changé. La publication des dépenses et revenus des ménages américains a eu toutes les apparences d'un 'non-événement': des chiffres 'neutres' qui ne remettent pas en cause le 'bull trend'.

Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de moins de 0,1% en mai par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression globalement inférieure au consensus (+0,5%).Les revenus ont baissé de 2%, une baisse plutôt moins forte que celle anticipée en moyenne par les économistes (-2,4%). ELa composante la plus surveillée, c'est l'indice des prix 'PCE' qui s'est accru de +0,5% en mai pour s'établir à +3,9% (+3,4% hors énergie et alimentation).

Mais sur les 3 derniers mois, l'indice PCE progresse à un rythme de +5% annuel.Le 'PCE' est dopé par la hausse des produits pétroliers, portés par la hausse de la demande d'énergie sur fond de reprise de l'activité, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue à plus de 73,4 dollars et un Brent au-delà des 75,8$. Le dernier chiffre de la semaine était la seconde estimation du baromètre de la confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan (UMich): elle s'améliore certes au mois de juin, mais moins que prévu, à 85,5 en données définitives, après 82,9 le mois dernier.

L'Umich avait été annoncé à 86,4 en estimation préliminaire à la mi-juin. et Jefferies espérait une révision en hausse à 87.Les marchés obligataires ont paradoxalement connu une séance assez négative, à tel point que l'essentiel du terrain gagné cette semaine en Europe a été reperdu ce vendredi, avec des OAT qui se retendent de +5Pts à 0,1950%, des Bunds qui se dégradent d'autant à -0,155% et des T-Bonds qui affichent +4Pts à 1,5260%.Du côté des valeurs françaises, Arcelor-Mittal s'impose en tête du CAC avec (+2,6%), devant Danone (+1,4%) puis Téléperformance et Kering avec +1,1%.Sanofi a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne avait approuvé le Libtayo (cemiplimab) pour le traitement de première ligne de certains cancers du poumon non à petites cellules (CPNPC), ainsi que pour le traitement du carcinome basocellulaire, cancer de la peau le plus fréquent dans le monde, au stade avancé.

Le laboratoire Roche a aussi fait savoir que la FDA des Etats-Unis avait octroyé une autorisation d'utilisation en urgence (EUA) pour Actemra/RoActemra par voie intraveineuse pour le traitement de la Covid-19 chez les patients adultes et enfants de deux ans ou plus hospitalisés. Renault Groupet STMicroelectronics ont annoncé aujourd'hui une coopération stratégique : STMicro va fournir à Renault Group des produits et solutions de packaging pour les systèmes d'électronique de puissance des véhicules à batterie et hybrides. Cela permettra de 'démocratiser les véhicules électriques en les rendant à la fois abordables et rentables', assure Luca de Meo, directeur général de Renault. Korian a indiqué être entré en négociation exclusive pour l'acquisition du Centre de Psychothérapie d'Osny (Val d'Oise), pour renforcer son activité de santé mentale en Ile-de-France, où il dispose déjà de trois cliniques psychiatriques et d'un hôpital de jour autonome.

Enfin, TotalEnergies (-1%) dit s'être vu attribuer, avec son partenaire Qatar Petroleum, les blocs 6 et 8, situés en eaux peu profondes (30 à 50 mètres) au large du Suriname, dans le cadre de l'appel d'offres 2020/2021 en offshore conventionnel.