Fermeture CAC40: plombé par W-Street, brutal pullback du pétrole

publié le 06/07/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris finit en repli de près de -1% mais préserve les 6.500Pts. Pour se rassurer, le CAC baisse dans le vide avec des volumes d'échanges qui restent désespérément creux (seulement 3,2MdsE échangés en clôture).L'Euro-Stoxx50 chute également de -0,85% vers 4.

053 alors que Wall Street prend un peu l'eau (Dow Jones à 1,1%).Le 'fait marquant' de ce mardi, c'est aussi le soudain pullback du pétrole (-2,2%) avec un baril de pétrole (Brent ou WTI) qui flirtait vers 14H30 avec les 77$ (au plus haut depuis 3 ans) et qui s'enfonce nettement dans le rouge 2 heures plus tard : c'est une séquence 'porte de saloon' après un faux signal haussier.

Les atermoiements des Emirats Arabes Unis bloquent le processus de décision de l'OPEP+ en faveur d'une hausse des quotas de production.gagneConséquence, le baril de Brent a culminé à 77,5$, le WTI vers les 77$ (au plus haut depuis 2017) avant de piéger sévèrement les acheteurs.Wall Street a du mal à se remettre en route après un pont de 3 jours: à part le Nasdaq qui reste stable, le S&P500 lâche -0,7% et met fin à sa série de 7 records consécutifs.

Il subsistait une chance d'inverser la vapeur vers 16H mais la publication de l'indice ISM (Institute for Supply Management) des 'services' aux Etats-Unis déçoit : l'activité dans le secteur tertiaire s'est nettement contractée, de 64 vers 60,1 en juin aux Etats-Unis.'Les difficultés liées aux pénuries de matériaux, à l'inflation, aux questions logistiques et aux ressources en matière d'emploi continuent de faire obstacle aux conditions d'activité', explique ainsi l'ISM.

La composante des prix payés par les prestataires de services a néanmoins légèrement fléchi à 79,5 le mois dernier, contre 80,6 en mai.En Europe, les investisseurs ont pris connaissance -sans émotion- des ventes de détail de la zone euro et l'indice allemand ZEW du climat des affaires.Le moral des analystes financiers allemands mesuré par l'institut ZEW a accusé une baisse bien plus forte que prévu en juillet: -16,5 points pour atteindre 63,3 ce mois-ci contre 79,8 en juin, alors que les économistes attendaient un repli plus limité autour de 75.

La composante des conditions actuelles a en revanche progressé de six points pour ressorti à 30,4.Les ventes du commerce de détail CVS du mois de mai a augmenté de 4,6% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport à avril 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En avril 2021, le volume du commerce de détail avait diminué de 3,9% dans la zone euro et de 3,6% dans l'UE. En mai 2021, par rapport à mai 2020, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a augmenté de 9,0% dans la zone euro et de 9,2% dans l'UE.

D'un point de vue technique, la séquence d'évolution passive dans laquelle s'inscrit le marché parisien ne modifie en rien la tendance haussière de court terme, estiment les analystes.Chez Indosuez Wealth Management, on évoque un environnement toujours propice aux opportunités sur les marchés d'actions, mais aussi un appétit pour le risque 'modéré' dans l'immédiat.'A court terme, une certaine prudence tactique s'impose, notamment au regard de l'engouement de certains investisseurs pour des valeurs technologiques non profitables', estime Julien Descombes, le responsable des investissements d'Indosuez en Suisse.

'Mais nous pensons qu'il convient de rester positionnés sur les valeurs offrant un fort 'pricing power' et qui profitent de la reprise alors qu'il est encore trop tôt pour revenir sur les valeurs défensives', conclut-il.Le CAC40 est plombé (vers 6.500) par Renault (-4,5%), BNP-Paribas et Crédit Agricole (-3%) puis surtout Alstom (-8,4%, plus lourd repli du SRD) qui révèle que l'absorption de Bombardier va être longue (3 ans) et va assécher ses 'cash flows'.Sinon, Alstom vise une croissance du chiffre d'affaires à un taux de croissance annuel moyen de plus de 5% au cours de la période 2020/21 à 2024/25, fortement supérieure à la croissance du marché.

Le ratio de conversion entre le résultat net et le cash-flow libre atteindra plus de 80 % à partir de 2024/25, cependant une priorité à court terme sur la stabilisation des projets historiques de Bombardier Transport impactera le cash-flow libre en 2021/22.EDF (-5%) actualise à la hausse son estimation de production nucléaire en France pour 2021. ' Compte tenu du bon déroulement du 1er semestre 2021, EDF rehausse son estimation de production nucléaire pour l'ensemble de l'année 2021 de 330 TWh - 360 TWh à 345 TWh - 365 TWh ' indique le groupe.' L'hypothèse de production pour 2022 reste inchangée à ce stade avec une fourchette 330 TWh - 360 TWh '.Saint-Gobain a finalisé la vente de deux enseignes de distribution en Espagne, La Plataforma de la Construccion au groupe BigMat, ainsi que Discesur à Group Jorge Fernandez en association avec Group Terrapilar.

