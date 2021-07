Mi-séance CAC40: rien ne semble pouvoir faire décaler les cours

publié le 13/07/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris dérive à proximité du point d'équilibre depuis plus de 6 heures et aucun des 'temps forts' inscrits à l'agenda n'ont fait tressaillir la courbe du CAC40.Le mode 'camisole algorithmique' est activé et rien ne bouge, ni à Paris, ni en Europe (l'E-Stoxx50 et le CAC40 affichent un même score : -0,1%).

Aucune inflexion de la tendance suite à la parution, à 14h30, des derniers chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis : ils ont augmenté de 0,9% en juin 2021 en rythme séquentiel, d'après le Département du Travail, la hausse des prix s'installe à proximité des 5% en rythme annuel.L'autre publication attendue était celle de JP-Morgan Chase : le N°1 américain divulgue un bond de 155% de son bénéfice au 2ème trimestre (à 11,9 milliards de dollars), tiré par l'activité 'M&A' et et dopé par la forte diminution des provisions contre les risques de défauts de paiement liés à la crise sanitaire.

JP-Morgan signale toutefois un ralentissement des activités de trading et la faiblesse de la demande de prêts à la consommation malgré la reprise économique.Hier, les indices new-yorkais avaient réussi à inscrire un nouveau carton plein de records absolus pour la seconde séance consécutive, confirmant leurs bonnes dispositions avant le bal trimestriel des résultats.Du coté des valeurs à Paris, Saint-Gobain fait part d'accords en vue de la cession de Graham, son activité de distribution en plomberie, sanitaire et chauffage au Royaume-Uni, représentant environ 130 points de vente, 840 employés et un chiffre d'affaires d'environ 260 millions d'euros en 2020.

Eurazeo annonce qu'Altaïr, société dont il est l'actionnaire de référence, est entrée en négociations exclusives avec Philippe Allio pour acquérir le groupe Briochin dont il est l'actionnaire et dirigeant.Le géant de la santé Sanofi annonce devenir partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 'occasion unique d'associer ses 100.000 collaborateurs à l'un des plus grands événements sportifs au monde'.