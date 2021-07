Ouverture CAC40: dépasse les 6500Pts en attendant la réunion de la BCE

publié le 22/07/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris maintient son orientation haussière jeudi matin, dans un marché globalement attentiste en attendant la réunion de la Banque centrale européenne et toujours animé par de nombreuses publications de résultats. L'indice CAC 40 avance de 0,6% à 6505 points.

La BCE a prévu de redéfinir aujourd'hui l'orientation de sa politique monétaire afin de l'aligner sur les résultats de sa récente revue stratégique.D'après les analystes, cette nouvelle approche devrait se montrer résolument accommodante, principalement en raison du nouvel objectif d'inflation établi à 2%, contre un critère 'proche mais inférieur à 2%' jusqu'à présent.

Les observateurs s'attendent par ailleurs à ce que la BCE maintienne un ton prudent sur le front économique, essentiellement en raison des préoccupations liées à la propagation du variant Delta.Bref, son approche ne devrait guère surprendre les marchés au vu du vaste mouvement de repli qui a caractérisé le marché des taux ces derniers jours.Hier, le marché parisien avait poursuivi son redressement (+1,8% à 6468 points) et achevé d'effacer ses pertes de lundi, de bons résultats d'entreprises ayant éclipsé les inquiétudes entourant la propagation du variant Delta, en Europe comme aux Etats Unis.

De nombreuses entreprises doivent publier leurs résultats dans la journée des deux côtés de l'Atlantique.Ce matin, des groupes européens de la trempe d'ABB, Publicis ou Technip Energies ont dévoilé leurs comptes trimestriels, avant d'être imités par des sociétés américaines comme AT&T avant l'ouverture de New York.Wall Street s'était offert hier une seconde séance de rebond avec des scores très homogènes pour les trois principaux indices, dont les gains s'étageaient entre 0,8% et 0,9% au coup de cloche final.La journée promet également d'être intense au chapitre économique avec la publication cet après-midi aux Etats-Unis des inscriptions aux allocations chômage, des ventes de logements anciens et des indicateurs avancés du Conference Board.

A Paris, Publicis révise à la hausse tous ses objectifs pour 2021, avec un retour aux niveaux pré-pandémie attendu en un an au lieu de deux : croissance organique de 7%, taux de marge opérationnelle de 17% et free cash-flow entre 1,2 et 1,3 milliard d'euros.Au premier semestre, le groupe de communication a engrangé un BNPA courant dilué en hausse de 27% à 2,23 euros et un FCF en croissance de 22% à 605 millions, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle record à 16,5% (+350 points de base). A 4,93 milliards d'euros, le revenu net a augmenté de 3,3%.Getlink publie un résultat net consolidé du premier semestre 2021 en perte de 123 millions d'euros, mais un EBITDA consolidé qui demeure positif, en baisse de 19% à 100 millions. Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 326 millions, en baisse de 12%.

Sur les six premiers mois de l'année, Technip Energies a enregistré un résultat net ajusté de 100,3 millions d'euros, soit un BPA de 0,55 euro contre 0,71 euro un an auparavant, ainsi qu'une marge d'EBIT récurrent ajusté améliorée de 0,8 point à 6,3%. A 3,24 milliards d'euros, le chiffre d'affaires ajusté s'inscrit en croissance de 8%.Ipsos publie un résultat net ajusté part du groupe en forte hausse à 81,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre 12,8 millions un an auparavant, et une marge opérationnelle record de 11% contre 3,2% au premier semestre 2020. Le chiffre d'affaires s'établit à 993,3 millions d'euros, en progression de 26,4% en données publiées.