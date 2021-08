Pré-clôture CAC40: renoue avec 6.700, W-Street au zénith, pétrole +5,3%

(CercleFinance.com) - Il n'aura fallu que 48H (2 séances) aux indices US pour revenir au zénith et s'apprêter à battre de nouveaux records : tel est le cas du S&P500 (+0,9% à 4.480Pts) et du Nasdaq (+1,2% à 14.880), le Dow Jones (+0,7%) restant à 0,8% des sommets.

Le CAC40 affiche un gain de +0,9% vers 6.690 : c'est une excellent entrée en matière pour l'échéance boursière mensuelle de septembre.La Bourse de Paris, plombée la semaine passée par le secteur du luxe, occupe la tête du classement européen grâce aux rachats à bon compte de ces même valeurs du 'luxe' (Kering et LVMH à +3,4%).

L'E-Stoxx50 gagne +0,7%, freiné par Francfort avec moins de 0,3%, Londres gagne +0,4%... moitié moins que les indices US.Les investisseurs pourraient se montrer plus prudents à l'approche de l'intervention, vendredi, de Jerome Powell à l'occasion de la réunion de banquiers centraux et d'économistes de Jackson Hole, dans le Wyoming.

Les indices risquent bien d'emprunter une route cahoteuse lors des séances qui viennent dans l'attente du symposium, qui donnera sans aucun doute le ton de la rentrée boursière.'Le rendement de l'emprunt américain est revenu à un plus bas d'un an, les marchés émergents affichent des scores négatifs depuis le début de l'année et le cuivre comme le pétrole accusent des pertes à deux chiffres depuis leur récent plus haut', rappelle ainsi Michael Hartnett, le responsable de la stratégie d'investissement chez BofA.

'Après une reprise solide en forme de V, de nombreux signes annoncent un ralentissement de la croissance', prévient l'analyste.'Avec le 'tapering' de la Fed qui se profile et la variant Delta qui continue de se propager, la transition d'un régime de liquidités vers un marché de milieu de cycle signifie qu'un parcours chaotique nous attend', renchérit-on du côté de Barclays.Certains analystes estiment toutefois que rien ne garantit que Jerome Powell exposera dans le détail le processus du 'tapering' au cours de son discours de vendredi.

'Le débat est encore ouvert d'ici la réunion du FOMC du 22 septembre, qui est plus propice à l'annonce d'un éventuel changement de politique monétaire', jugent ainsi les équipes d'Oddo BHF.La Fed pourrait en effet chercher à éviter un nouvel épisode de 'taper tantrum' en procédant avec prudence dans un contexte marqué par l'incertitude économique.En attendant l'ouverture de Jackson Hole jeudi, les investisseurs ont pris connaissance de quelques 'stats' ce lundi: les ventes de logements anciens ont augmenté de 2% aux Etats-Unis au mois de juillet, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), un chiffre nettement supérieur aux attentes.

La NAR précise que le stock de maisons invendues a augmenté de 7,3% à 1,32 million, soit 2,6 mois de stocks, et que le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 17,8% en comparaison annuelle, à 359.900 dollars (record historique). La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit nettement en août, d'après IHS Markit dont l'indice PMI composite passe de 59,9 en juillet à 55,4 en estimation 'flash' au titre du mois en cours.En France, bien que s'étant replié de 56,6 en juillet à 55,9 en août (soit son plus faible niveau depuis avril), l'indice flash composite de l'activité globale en France -calculé par IHS Markit- reste nettement supérieur à sa moyenne historique (53,3).

Si la croissance a ainsi ralenti, l'indice continue toutefois de signaler une forte expansion de l'activité du secteur privé, portée par un raffermissement de la demande, tant en France qu'à l'étranger, ainsi que par une progression de l'activité touristique sur le territoire.'Selon les dernières données PMI, la conjoncture est donc, dans l'ensemble, restée favorable à un maintien de la croissance sur l'ensemble du troisième trimestre 2021', commente Joe Hayes, senior economist à IHS Markit. Les analystes de BofA rappelaient récemment qu'il existe une forte corrélation entre les marchés boursiers et les indicateurs d'activité PMI et ISM, appelés à ralentir au cours des mois qui viennent après les sommets atteints au début de l'été.

Les T-Bonds US qui avaient fini quasi stables vendredi se dégradent légèrement: tension de +2Pts de base à 1,2700%.A noter ce puissant rebond du pétrole (+5,3% à Londres vers 68,4$) après une chute de -16% depuis début août et 8 séances de repli consécutives.Dans l'actualité des valeurs françaises, AXA fait part du lancement de son opération d'actionnariat salarié 'Shareplan 2021', qui se déroulera dans 36 pays et concernera près de 110.000 collaborateurs, à qui seront proposées, dans la plupart des pays, une offre 'classique' et une offre 'à effet de levier'.Valneva indique avoir commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de mise sur le marché (AMM) de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, auprès de l'agence de santé britannique MHRA.

