Pré-ouverture CAC 40: un mur d'inquiétudes à surmonter

publié le 27/09/2021

(CercleFinance.com) - Après avoir repris près de 1% la semaine dernière, la Bourse de Paris devrait poursuivre sa trajectoire haussière lundi matin, même si la tendance reste vulnérable face aux dossiers chauds du moment.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - progresse de 57 points à 6686 points, signalant une ouverture en territoire positif.

Après les mouvements de yo-yo des dernières semaines, la volatilité devrait rester à l'ordre du jour cette semaine sur fond d'incertitudes quant au sort du géant chinois de l'immobilier, Evergrande.La tendance haussière des marchés boursiers pourrait être mise à l'épreuve si les derniers développements de l'affaire devaient confirmer qu'une faillite se profile.'Le gouvernement central chinois pourrait bien décider de laisser tomber Evergrande, mais nous pensons qu'il tentera probablement de circonscrire ses effets sur le secteur financier du pays afin d'éviter une crise plus profonde', estiment les équipes de Danske Bank.

Après une hausse de presque 20% de l'indice CAC 40 depuis le début de l'année, les intervenants n'attendent qu'un signe défavorable pour commencer à prendre leurs profits.Si une faillite d'Evergrande ne pouvait être évitée, beaucoup d'actifs devraient baisser à court terme en raison de craintes d'un effet contagion.Ce scénario semble d'autant plus crédible que la période allant de la fin septembre à la mi-octobre constitue traditionnellement un moment difficile pour les marchés d'actions.Des signaux plus prudents pourraient également émaner des banques centrales, sachant que plusieurs responsables de la Fed et de la BCE doivent s'exprimer cette semaine.

L'incertitude liée aux résultats des élections allemandes pourrait par ailleurs entretenir la volatilité des indices.Le scrutin allemand marque un tournant décisif pour le pays et la zone euro dans son ensemble, avec des conséquences stratégiques pour le bloc monétaire européen.Enfin, une longue série de statistiques économiques importantes sont attendues cette semaine, notamment sur le front de l'inflation en Europe.Ces statistiques pourraient confirmer le rebond des prix, un élément pris de plus en plus au sérieux par les investisseurs depuis quelques mois.Après être revenu à toute vitesse au-dessus du seuil des 6700 points, le CAC avait réussi la semaine passée à réintégrer son canal ascendant moyen terme, qu'il avait quitté une semaine plus tôt.

Pour les analystes de Kiplink, l'indice parisien pourrait toutefois marquer une pause et digérer son dernier rebond en se posant sur le support intermédiaire des 6650 points.'A ce stade, l'indice CAC 40 ne semble pas capable de s'attaquer immédiatement aux résistances proches de 6735 et 6760 points', estime le gestionnaire d'actifs parisien.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.