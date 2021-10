Pré-clôture CAC40: -0,3% seulement avec Nasdaq -2% et pétrole WTI à 78$

publié le 04/10/2021

(CercleFinance.com) - Le CAC40 s'enfonce légèrement (-0,3%) alors que Wall Street entame la semaine sur une consolidation de -1,1% (Dow Jones) et de -1,3% (S&P500), ce qui efface les gains de vendredi... et le Nasdaq replonge de plus de 2% à la surprise générale (c'est 3 fois pire que prévu).

La Bourse de Paris lâchait rapidement 0,9% à 6.453 points ce matin dans la continuité de la semaine écoulée (-3% du 27 au 1er), avant de les reprendre et de repasser positif, malgré une légère tension des taux de +1Pt sur les Bunds/OAT et +2,5Pts sur les T-Bonds US.Le CAC40 traverse une période en 'portes de saloon' : l'indice avait fortement progressé en début de cette nuit de dimanche à lundi (de près de +1%) avant de tout reperdre avant que ne débute la séance.

Même scénario sur l'Euro-Stoxx50 qui perd -0,7% vers 4.007Pts et pourrait basculer sous les 4.000 d'ici 17H35.Les investisseurs pointent de fortes incertitudes concernant la croissance économique mondiale et le caractère durable de l'inflation. Côté chiffres du jour, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de +1,2% en août, quinzième mois de hausse sur 16, portées par une hausse des achats de machines-outils et d'équipements et composants électroniques.

Le chiffre de juillet a été révisé à la hausse pour faire apparaître une hausse de 0,7% au lieu des +0,4% initialement annoncés.Mais c'est déjà du passé et Wall Street est plombé par la remontée des prix de l'énergie (le baril de Brent atteint un record annuel de 82$) et les inquiétudes entourant l'activité en Chine (freinée par la pénurie d'énergie).'Il y a, entre autres, des signes grandissants d'un ralentissement de la reprise économique mondiale depuis quelques mois conjugués à une attitude moins conciliante de la part des grandes banques centrales, ce qui pénalise les actions', explique Nicholas Farr, économiste chez Capital Economics.

Wall Street devrait évoluer au gré des tractations sur le relèvement du plafond de la dette US et du financement du programme de relance de 3.500Mds$ de Joe Biden).Le point d'orge de la semaine sera la publication vendredi des chiffres mensuels de l'emploi dont la teneur pourrait inciter la Réserve fédérale à accélérer le calendrier de son resserrement monétaire.Selon les économistes, l'économie américaine devrait avoir créé autour de 500.000 emplois en septembre, après 235.000 en août et 1,05 million en juillet.la trajectoire des marchés pourrait aussi être bouleversée par l'évolution du dossier Evergrande qui les tient en haleine depuis une dizaine de jours.

La cotation des actions du géant chinois de l'immobilier a été suspendue lundi à la Bourse de Hong Kong alors que le groupe s'apprêterait à céder 51% de sa filiale de gestion locative, Evergrande Property Services, afin de lever de l'argent frais (il serait question de 5Mds$).En plus des données sur l'emploi, la semaine sera marquée en Europe par la parution des derniers indices PMI du secteur des services, demain, puis par les chiffres des commandes industrielles en Allemagne, prévues jeudi.Du coté des valeurs, TotalEnergies (+2,2%) bat son record annuel des 42,2E dans le sillage du pétrole (+2,7% à 78$ sur le NYMEX). Accor a annoncé lundi avoir finalisé la création de sa co-entreprise avec le groupe d'hôtellerie créative Ennismore, le propriétaire entre autres de la marque Mama Shelter, dont il est désormais l'actionnaire majoritaire.

Le groupe français contrôle désormais près de 66,7% du capital de l'entreprise.Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de la société Raboni Normandie, un distributeur multi-spécialiste de matériaux de construction sur le marché de la rénovation résidentielle et de l'efficacité énergétique en France. Raboni Normandie a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2020 avec 12 points de vente.CGG annonce ce jour avoir finalisé la vente de son activité GeoSoftware à Topicus.com et Vela Software. La contrepartie totale de cette cession en espèces est de 95 millions de dollars US (sous réserve de certains ajustements de clôture habituels).Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.