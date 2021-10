Pré-ouverture CAC 40: les fondamentaux vont-ils reprendre le dessus?

publié le 05/10/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur des gains relativement limités mardi matin dans un marché sans orientation en attendant la publication de plusieurs indicateurs dans les services.Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 (échéance octobre) grappille 10,5 points à 6486 points, annonçant un début de séance légèrement positif.

Le marché parisien avait fini la séance dans le rouge hier (-0,6% à 6477 points) et au plus bas du jour, ce qui ne constitue jamais un très bon signe d'un point de vue technique.Wall Street a également entamé la semaine sur une lourde consolidation et des écarts conséquents, l'indice Dow Jones ayant clôturé hier sur des pertes de l'ordre de 1%.Le Nasdaq Composite a, lui, chuté de plus de 2,1%, plombé notamment par Facebook qui perdait près de 5% suite à une gigantesque panne ayant également affecté ses filiales Instagram et WhatsApp.

Mais les dégagements massifs subis depuis le début de l'automne laissent espérer l'émergence d'un scénario plus favorable, qui pourrait permettre de revenir à des valorisations plus justes et de reporter l'attention sur les fondamentaux.La plupart des indicateurs montrent en effet que l'économie mondiale reste solide malgré les incertitudes qui entourent l'inflation, les taux et la croissance en Chine avec les difficultés du géant de l'immobilier Evergrande et le rationnement de l'électricité.Le marché attend pour aujourd'hui la publication des indices PMI européens d'IHS Markit mesurant l'activité dans le secteur des services, puis celui de l'ISM des services aux Etats-Unis.

De bons chiffres pourraient permettre d'atténuer les inquiétudes des investisseurs et les encourager à revenir vers les actions.Pour le moment, les intervenants se comportent comme s'ils anticipaient une forte hausse de taux conjuguée à un ralentissement économique qui déjouerait les pronostics.La tendance est également plombée par la remontée des prix de l'énergie, avec un baril de Brent qui reste orienté à la hausse ce matin (+0,3%) après avoir atteint un nouveau record annuel à 82 dollars hier.Pour mémoire, le point d'orge de la semaine sera la publication, vendredi, des chiffres américains de l'emploi, dont la teneur pourrait inciter la Fed à confirmer ou infirmer le calendrier de son resserrement monétaire.

