Fermeture CAC40: tient bon malgré de nouveaux records annuels du baril

publié le 11/10/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,16% à 6.570) démontre de bonnes dispositions à 48H du coup d'envoi des publications des trimestriels aux États-Unis.Le marché parisien a été dopé à partir de 15H30 par une évolution plus positive qu'attendu des indices US ce lundi (+0,5% en moyenne, bien mieux que les +0,1% attendus) après un repli de 0,2% vendredi provoqué par un 'NFP' (rapport sur l'emploi) particulièrement décevant et même un peu inquiétant côté coûts salariaux.

Le Dow Jones et le S&P 500 prennent plus de 0,5% et le Nasdaq +0,6% ce soir : ils alignent leur quatrième séance de hausse sur une série de 5, malgré une nouvelle poussée de fièvre du côté du pétrole avec un WTI au zénith à 82,2$ à New York (soit +3% à la mi-journée, avant de se replier vers 81,8$).La hausse du pétrole est particulièrement impressionnante en Europe également puisque le baril de Brent a bondi de +2,5% vers 84,5$ (au plus haut ce jour, 84$ ce soir), établissant un nouveau record depuis octobre 2014.

C'est JPMorgan Chase qui donnera ce mercredi, avant l'ouverture de Wall Street, le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre aux Etats-Unis, dans un contexte de remontée des rendements obligataires et de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.Bank of America, Citi et Wells Fargo suivront de près cette première publication en dévoilant leurs résultats jeudi, suivis de Goldman Sachs vendredi.Les analystes de FactSet s'attendent à ce que les sociétés cotées sur le S&P 500 annoncent des résultats en hausse de 27,6% en moyenne pour le troisième trimestre.

De bons chiffres pourraient permettre d'atténuer les inquiétudes des investisseurs et les encourager à revenir vers les actions.Mais les intervenants de marché pourraient se montrer échaudés par des perspectives prudentes, notamment dues aux pénuries de matériaux et à une inflation galopante depuis quelques mois.Au chapitre économique, quelques publications de premiers plan en Europe (indice ZEW en Allemagne, production industrielle dans la zone euro,...) et aux Etats-Unis (inflation, ventes au détail,...) viendront émailler les prochaines séances de Bourse.Du côté des valeurs, TotalEnergies (+2%) annonce avoir déployé une technologie développée par Qnergy.

Cette technologie permet de réduire significativement les émissions de méthane liées à ses opérations sur le gisement de gaz de Barnett aux États-Unis. La solution permet de convertir les instruments fonctionnant au méthane en instruments fonctionnant à l'air compriméCGG (+17,6%, large leader du SRD) a indiqué que le chiffre d'affaires des activités du groupe au 3ème trimestre 2021 devrait s'établir autour de 270 millions de dollars, en hausse de 35% sur un an et de 72% en séquentiel.Carrefour (-2,9%) a refusé une prise de contrôle par Auchan indique Les Echos. Le groupe Auchan a proposé une offre publique d'échange au prix de 21,50 E par action indique le quotidien.

