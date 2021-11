Pré-ouverture CAC 40: une petite pause après les records de vendredi

publié le 15/11/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli lundi en l'absence de catalyseurs permettant de poursuivre le mouvement haussier qui a porté le CAC 40 à des niveaux records la semaine passée.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - reflue de 2,5 points à 7087 points, annonçant un début de séance plutôt prudent.

En s'adjugeant près de 0,5% vendredi, l'indice vedette du marché parisien avait réalisé un doublé en inscrivant à la fois un nouveau record en cours de séance (7097 points) et un plus haut historique de clôture (7091 points).Le CAC affiche désormais une hausse de plus de 27% depuis le début de l'année.Son actuelle série de six semaines de gains d'affilée en fait la plus longue constatée depuis trois ans et demi, c'est-à-dire depuis le printemps 2018.

En Europe comme aux Etats-Unis, les marchés d'actions bénéficient toujours d'une dynamique positive, portés par une saison de résultats favorable et des indicateurs économiques solides.Mais après le parcours exceptionnel des dernières semaines, les investisseurs pourraient rencontrer des difficultés à trouver de nouveaux catalyseurs pour faire encore monter les indices.A cet égard, la batterie d'indicateurs macroéconomiques au programme cette semaine - avec au premier chef l'indice Empire State de la Fed de New York qui sera dévoilé aujourd'hui- fournira une nouvelle esquisse du tableau de l'état de la conjoncture.

A en croire les stratèges, les marchés d'actions devraient néanmoins rester bien orientés au cours des prochaines semaines, essentiellement en raison de l'absence d'alternative crédible de rendement sur les autres compartiments, notamment du côté de l'obligataire.'Les valorisations des marchés actions sont plutôt élevées alors même que la plupart des banques centrales appliquent des politiques plus restrictives', reconnaît Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.'Mais la croissance nous semble solide et les bénéfices des entreprises sont au rendez-vous', ajoute l'analyste.Pour le professionnel, la remontée de l'inflation menace davantage les obligations que les actions, la récente hausse des taux longs restant actuellement inférieure aux pressions inflationnistes.

Certains analystes notent toutefois que des signes de pressions sur les marges commencent à apparaître et prévoient une poursuite de la 'normalisation' de la croissance.Ces deux éléments pourraient laisser présager une année 2022 plus compliquée, préviennent-ils, alors que les banques centrales vont progressivement devenir moins accommodantes.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.