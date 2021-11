Pré-clôture CAC40: à bout de carburant ? WStreet plafonne depuis le 9/11

publié le 18/11/2021

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (-0,15%) infléchit sa trajectoire à la baisse à 1 heure de la clôture mais ne remet pas encore cause son canal ascendant inauguré début octobre.Il n'y aura peut-être pas de 15ème hausse en 16 séances mais cela n'effacera pas les nouveaux records inscrits par le CAC 'Px1' à plus de 7.

180 et pour le CAC 'GR' à plus de 20.400Pts.Le CAC40 se maintient proche de l'équilibre grâce à Hermès (+3,5%) qui a fusé jusqu'à +6,5% vers 1.645E, soit +86% annuel.L'Euro-Stoxx50 marque le pas et consolide de -0,4%, le DAX40 s'effrite de -0,2%.La lourdeur de Wall Street contrarie l'élan haussier du début de séance en Europe : les indices US avaient rouvert en hausse avant de rapidement basculer dans le rouge (pour perdre de 0,1% pour le S&P500 à -0,4% pour le Dow Jones).

La séance du jour est marquée par un agenda macroéconomique relativement chargé du côté des Etats-Unis: selon l'indice de la Fed de Philadelphie, la croissance de l'activité manufacturière s'accélère nettement en novembre, à 39 pour le mois en cours contre 23,8 au titre du mois d'octobre, et alors que le consensus l'attendait à peu près stable.L'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis a progressé un peu moins qu'attendu en octobre, ce qui ne semble pas de nature à remettre en cause les perspectives de croissance de l'économie américaine pour 2022.

Cet indice conjoncturel, compilé par le Conference Board, a ainsi augmenté de 0,9% le mois dernier (proche des +1% attendus) après un gain de 0,1% en septembre et de 0,7% en août.Les chiffres des demandes d'allocations chômage ressortent une nouvelle fois en baisse, mais très symbolique, à 268 000 contre 269 000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon le Département du Travail américain.La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 272 750 soit un recul de 5.750 par rapport au niveau révisé de semaine précédente.Enfin, lors de la semaine du 1er novembre, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 2.

080 000, un recul de 129 000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente.Ces trois chiffres sont les plus faibles enregistrés depuis mars 2020, souligne le rapport.Les T-Bonds US inversent la vapeur : un repli ce matin, les taux longs se détendent à présent de -2Pts à 1,583%, nos OAT se détendent plus nettement avec -3,5Pts à 0,0800%, les Bunds de -2,5Pts à -0,2660%, comme si les investisseurs misaient avec conviction sur le scénario d'une inflation s'amenuisant après un pic attendu fin 2021/début 2022.Dans l'actualité des valeurs tricolores, Airbus (-1,5%) a annoncé ce matin avoir remporté des commandes et engagements pour 408 appareils au cours du salon aéronautique de Dubaï qui s'achève aujourd'hui.

L'avionneur précise avoir engrangé des commandes fermes pour 269 appareils, ainsi que des engagements concernant 139 avions... écrasant littéralement son rival Boeing (qui s'effrite de -0,5%).Airbus a aussi enregistré une commande du ministère indonésien de la Défense portant sur deux A400M en configuration multirôle de ravitaillement et de transport, contrat qui prendra effet en 2022 et portera à dix le nombre de pays qui opèrent l'A400M.Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec l'opérateur SES portant sur la fourniture de deux satellites géostationnaires qui permettront d'acheminer les contenus des grands diffuseurs européens de SES et offriront des services de connectivité à travers toute l'Europe.

Enfin, Sanofi (-1%) annonce un investissement de 180 millions de dollars dans le capital d'Owkin, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et la médecine de précision qui élabore des modèles d'intelligence artificielle prédictifs appliqués à la biomédecine.