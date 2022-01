Fermeture CAC40: sauve les 7200 pts malgré le repli des indices US

publié le 13/01/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance avec une perte de 0.5%, à 7.201 pts, pénalisée par le repli des indices US : si le Dow Jones progresse de 0.4%, le Nasdaq lâche 0.7% et le S&P500 recule de 0.1%. De leur côté, l'Euro Stoxx50 et le DAX concluent la journée sur une presque parfaite stabilité (-0.

03% pour l'un, +0.01 pour l'autre), à la veille du coup d'envoi de la saison des résultats des sociétés pour le 4e trimestre.Les investisseurs semblent ainsi jouer la carte de la prudence avant les résultats trimestriels de demain qui permettront de déterminer si les valorisations élevées des marchés d'actions sont justifiées.

Le premier vrai test interviendra demain avec les publications des banques américaines JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo, qui donnent habituellement le coup d'envoi de la saison des résultats.En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance du PPI (indice des prix à la production) : celui-ci progresse moins que prévu (+0,2% au lieu de +0,4% attendu après +1% en novembre) en décembre aux Etats-Unis, dans le sillage d'un reflux des coûts de l'énergie et de l'alimentaire.

En données 'core', hors alimentation, énergie et services commerciaux, les prix à la production affichent une augmentation de 0,4% en décembre, les prix de l'énergie ayant diminué de 3,3% d'un mois sur l'autre et ceux de l'alimentation de 0,6%, le PPI 'core' s'envole néanmoins de +8,3% sur 1 an.Le Département du Travail indique que sur l'ensemble de l'année 2021, la hausse du PPI atteint 9,7% sur une base non-ajustée, soit la progression plus marquée de la statistique depuis sa création en 2010.

.. mais le consensus tablait sur le test de la barre des 10%.Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a augmenté de +23.000, à 230 000, et la moyenne mobile sur quatre semaines est également en augmentation : elle ressort à 210.750, soit une hausse de 6.250 par rapport au chiffre de la semaine précédente.Avec la petite séquence risk-off qui se dessine, les marchés obligataires de l'Eurozone se détendent un peu: nos OAT et les Bunds affichent -3Pts vers 0,24% et -0,086% respectivement, les T-Bonds en revanche se dégradent de +1Pt à 1,735%.

Le Dollar poursuit la glissade amorcée hier avec -0,3% vers 1,1480/E.La journée de demain sera également riche en indicateurs économiques Outre-Atlantique, avec une ribambelle de statistiques au menu dont les ventes de détail, les prix à l'importation, la production industrielle et la confiance des consommateurs du Michigan.Du coté des valeurs, le secteur auto reste largement devant avec Renault (+4,5%), Faurecia (+4.2%) ou encore Stellantis (+3,4%).C'est le secteur du luxe qui pèse sur la côte avec des écarts de -2% à -3% en moyenne sur Kering, LVMH et L'Oréal.

Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies se place à nouveau en tête de la 13ème tranche de l'appel d'offres CRE 4, avec 194 projets remportés pour une puissance cumulée de près de 58 MW, soit 20 % des volumes attribués. Au total, TotalEnergies a remporté plus de 250 MW de projets sur l'ensemble des 13 tranches de l'appel d'offres CRE 4 ' solaire sur bâtiments ', lancé en 2017.Wendel lance aujourd'hui une émission obligataire à 12 ans pour un montant nominal de 300 millions d'euros. ' Cette opération a pour objet le financement des besoins généraux de la société et permettra à Wendel d'étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire ' indique le groupe.

L'action Vinci s'adjuge plus de 2,3% à la Bourse de Paris, figurant parmi les plus fortes hausses du CAC 40, Barclays ayant relevé sa recommandation sur la valeur. Dans une note consacrée au secteur européen des infrastructures, le bureau d'études indique avoir relevé son conseil sur le titre Vinci de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 109 à 113 euros.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.