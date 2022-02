Mi-séance CAC40: renoue avec son sommet du 02/02 avec détente de taux

publié le 09/02/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'est très vite hissé vers 7.135Pts (soit +1,5% dès 10H ce matin,), au lendemain d'une séance de hausse à Wall Street, et les gains s'étoffent à +1,6% vers 7.141 (re-test du zénith du 2 février) en amont d'une nouvelle progression attendue des indices new-yorkais, autour de +1% pour le S&P500 et +1,3% pour le Nasdaq à la reprise des cotations d'après les 'futures'.

L'Eurto-Stoxx50 n'est pas en reste avec près de +1,7%, le DAX affichant +1,6%... comme le CAC où 39 valeurs sur 40 sont en hausse (sauf Sanofi).Les indices profitent d'une détente des taux de -4Pts sur les OAT et les Bunds, -6Pts sur les BTP italiens, la 1ère 'significative' depuis des semaines Les rendements des bons du Trésor américain se replient direction de 1,93% sur le 10 ans (2,235% sur le '30ans') après avoir atteint un peu plus tôt un nouveau plus haut de deux ans, à presque 1,97% mardi après-midi.

'Cette accalmie apporte un peu de soulagement, mais pourrait être de courte durée sachant que les chiffres américain de l'inflation paraîtront demain', préviennent ce matin les équipes de Danske Bank.Le rebond des actions européennes a profité pour l'instant aux secteurs de la finance et des matières premières, souvent considérés comme les grands gagnants de la réapparition des tensions inflationnistes.De manière générale, les investisseurs semblent vouloir conserver une forme d'optimisme à la veille des derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis.

Attention toutefois, car un chiffre plus élevé que prévu des prix à la consommation au mois de janvier pourrait s'avérer négatif pour les actifs à risque en renforçant la probabilité d'un sévère tour de vis de la Réserve fédérale à l'issue de sa réunion du mois prochain. Sur le FOREX, l'Euro reprend +0,25% vers 1,1430/$, en l'absence de 'stats' depuis ce matin, à la veille du 'CPI' US qui est très attendu.Dans l'actualité des valeurs françaises, Saint Gobain se détache avec +4,5%, devant ST-Micro avec +4,2%.Amundi domine le SBF-120 avec +5% : le group affiche un résultat net ajusté record, en hausse de 37% à plus de 1,31 milliard d'euros au titre de l'année 2021, niveau de profitabilité qui résulte de revenus nets en progression de 23,5% pour une augmentation de 14,4% des charges d'exploitation.

Alstom (+2%) indique avoir reçu une commande de 100 millions d'euros pour livrer à Västtrafik 40 nouveaux tramways qui seront mis en service dans la ville de Göteborg, en Suède, commande liée à une option du contrat initial de 2016. Enfin, TotalEnergies a annoncé mercredi la mise en place de deux mesures de solidarité visant à aider ses clients les plus touchés par la hausse des prix du pétrole et du gaz.Le groupe énergétique a notamment décidé de proposer un 'chèque' de 100 euros à ses clients gaz les plus modestes, qui avaient déjà bénéficié des 'chèques énergie' versés par le gouvernement en 2021.