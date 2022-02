Pré-ouverture Wall Street ouvre sur une note prudente, la Fed inquiète

publié le 11/02/2022

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sur une note hésitante vendredi dans un contexte de prudence lié aux craintes d'un durcissement monétaire au lendemain de la publication des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis qui montrent une inflation à un pic de 40 ans en rythme annuel.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 3,79 points, soit 0,01%, à 35.245,38 points mais le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,03% à 4.502,47 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,07%, soit 10,19 points, à 14.175,442.

Le département américain du Travail a indiqué jeudi que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait progressé de 7,5% sur un an, son rythme le plus élevé depuis février 1982, tandis que l'inflation dite de base ("core CPI") a augmenté de 6,0% sur un an, sa plus forte progression depuis août 1982.

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, s'est déclaré dans la foulée favorable à une hausse de 1% des taux d'ici juillet.

Ces annonces ont ravivé le scénario d'une accélération du resserrement monétaire. Goldman Sachs dit désormais s'attendre à sept hausses de taux de 25 points de base, contre cinq précédemment, et HSBC table sur un relèvement de 50 points de base en mars suivi de quatre hausses d'un quart de point pour le reste de l'année.

Aux valeurs, les actions des grandes banques de Wall Street comme JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, Citigroup et Morgan Stanley reculent de 0,2% à 0,8% dans un contexte d'aplatissement de la courbe des taux.

De fait, l'écart de rendement entre les obligations à deux ans des bons du Trésor américain et celles à 10 ans est tombé pour la première fois depuis août 2020 en dessous de 40 points de base, signe d'une anticipation de forte hausse des taux de la Réserve fédérale américaine.

Les actions des géants du numérique, qui ont reflué jeudi de 2% à 3%, regagnent une partie du terrain perdu à l'image de Tesla, Apple, Alphabet et Microsoft qui avancent de 0,1% à 0,7%.

Côté résultats, l'action de l'équipementier sportif américain Under Armour recule de 6,1% après un avertissement sur sa marge pour le trimestre en cours, tandis que le groupe de services internet Cloudflare prend 0,2%, soutenu par ses prévisions pour cette année.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)