Pré-ouverture Un léger rebond se profile à Wall Street avant Powell

publié le 02/03/2022

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes évoluent dans le vert mercredi à mi-séance à quelques heures de l'audition du président de la Réserve fédérale par une commission de la Chambre des représentants mais la tendance reste très fragile en raison des incertitudes sur l'Ukraine. Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,63% pour le Dow Jones, de 0,5% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,54% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,48% à 6.427,33 vers 12h40 GMT GMT. À Francfort, le Dax prend 0,13% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,92%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,46%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,68% et le Stoxx 600 0,19%.

Les indices européens avaient mal entamé la séance face aux importantes préoccupations liées à l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes, ces derniers ayant annoncé la prise de la ville de Kherson, sur les rives de la mer Noire.

Le Kremlin a fait savoir que des responsables russes étaient prêts à tenir une deuxième séance de pourparlers avec les Ukrainiens dans la journée, en précisant ignorer si la délégation ukrainienne comptait y participer.

Rendez-vous majeur attendu par les investisseurs ce mercredi, l'audition à partir de 15h00 GMT du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, par la commission des Services financiers de la Chambre des représentants des Etats-Unis où il ne manquera pas d'être interrogé sur les répercussions de l'offensive de Moscou en Ukraine sur la politique monétaire de la Fed.

"Les élus des deux bords vont le cuisiner sur la flambée des prix, les dernières enquêtes sur le secteur privé (...) Nous découvrirons ce qui effraie vraiment la Fed: l'incertitude géopolitique ou la spirale de l'inflation", a déclaré Marios Hadjikyriacos, analyste chez le courtier XM.

VALEURS EN EUROPE

En Bourse, le secteur du pétrole et du gaz signe la plus forte hausse (+3,7%) devant celui des ressources de base (+1,62%). Celui de l'automobile à l'opposé accuse la plus forte baisse (-2,02%).

Rio Tinto, ArcelorMittal, Shell et TotalEnergies gagnent de 3,14% à 5,61%.

Du côté du SBF 120, BioMérieux et Albioma chutent de 10,89% et 9,76% respectivement après la publication de leurs résultats et prévisions annuels.

Korian s'envole de 10,77%, l'exploitant de maisons de retraites ayant apporté des explications jugées chez AlphaValue "détaillées, logiques et plutôt convaincantes" en réponse aux informations rapportées par l'émission de France 2 "Cash Investigation" sur les pratiques au sein d'Ehpad privés.

Dans son sillage, Orpea avance de 9,47%.

A Stockholm, Ericsson abandonne 13,66%, le département américain de la Justice lui ayant signifié que les informations fournies concernant l'enquête sur des faits présumés de corruption en Irak étaient insuffisantes.

CHANGES

Le dollar gagne 0,09% contre un panier de devises internationales.

L'euro (-0,22%) a atteint en séance son plus bas niveau depuis mai 2020 à 1,1057 dollar avant de revenir à 1,1101, les cambistes s'inquiétant de l'impact de l'escalade du conflit en Ukraine sur les perspectives économiques dans la zone euro.

Le vice-président la Banque centrale européenne a déclaré que l'invasion russe pourrait avoir pour répercussions un ralentissement de la croissance économique dans le bloc.

Pour les analystes d'ActivTrades, la BCE est confrontée à un dilemme, soit "tenter de soutenir la croissance économique qui pourrait nécessiter des mesures de relance plus prolongées en raison du conflit qui sévit [en Ukraine], soit tenter de maîtriser l'inflation, qui semble sur le point d'augmenter encore avec la flambée des prix de l'énergie".

Le président de la Bundesbank a estimé que l'institution devait garder en ligne de mire la normalisation de sa politique monétaire alors que l'inflation dans la zone euro a atteint en février un nouveau pic historique à 5,8% sur un an.

TAUX

Du côté du marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans gagne plus de cinq points de base à 1,7684% après avoir chuté la veille et touché un creux de deux mois à 1,682%.

Son équivalent allemand reprend cinq points à -0,014%, après avoir fortement chuté la veille face à l'aversion pour le risque et la révision à la baisse des anticipations du marché sur les relèvement de taux de la BCE.

PÉTROLE

Les cours du pétrole grimpent de nouveau, les craintes de perturbations de l'approvisionnement prenant de l'ampleur à la suite des lourdes sanctions imposées aux banques russes dans le cadre du conflit en Ukraine.

Le baril de Brent gagne 5,82% à 111,08 dollars, après un pic depuis juin 2014 à 113 dollars, celui du brut léger américain prend 5,72% à 109,32 dollars après un plus haut depuis août 2013, à 111,50 dollars.

MÉTAUX

Les prix de l'aluminium, dont la Russie est le principal producteur, ont atteint un nouveau record à 3.552 dollars la tonne, les investisseurs craignant que des difficultés logistiques ne bloquent l'approvisionnement en métaux en raison du conflit russo-ukrainien.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)