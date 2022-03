Pré-ouverture CAC40: léger repli en vue à l'ouverture

publié le 18/03/2022

(CercleFinance.com) - En repli de 0,2% vers 6600 points, les futures sur le CAC40 présagent un début de séance hésitant à la Bourse de Paris, malgré une clôture sur des gains appréciables de l'autre côté de l'Atlantique jeudi (+1,2% sur le Dow Jones, +1,3% sur le Nasdaq Composite).

'Le sentiment de risque a été soutenu par des informations selon lesquelles la Russie a été en mesure d'effectuer certains de ses paiements obligataires libellés en dollars', expliquait jeudi soir un analyste de Wells Fargo. 'Néanmoins, les investisseurs sont restés prudents après que le Kremlin a réfuté les affirmations selon lesquelles des progrès majeurs avaient été réalisés dans les pourparlers de paix en Ukraine', soulignait-il néanmoins.

Sur le front des données macroéconomiques, doivent paraitre la balance commerciale de la zone euro dans la matinée, puis l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens aux Etats-Unis en milieu d'après-midi.Dans l'actualité des valeurs à Paris, Wendel publie un ANR par action à fin 2021 très proche de son plus haut historique, à 188,1 euros, en hausse de 20,1% sur un an, et annonce un dividende ordinaire annuel de trois euros par action, en progression de 3,4%.

EDF annonce le lancement et les modalités d'une augmentation de capital d'un montant de plus de 3,1 milliards d'euros avec maintien du DPS, opération à laquelle l'État français prendra part à hauteur de sa participation de 83,88% dans le capital.EssilorLuxottica fait part de la finalisation de son accord avec CooperCompanies pour SightGlass Vision, joint-venture visant à accélérer la commercialisation des technologies innovantes de verres ophtalmiques et de solutions de contrôle de la myopie.Copyright (c) 2022 CercleFinance.

