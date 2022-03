Mi-séance CAC40:repli très limité malgré une 'actu' largement négative

publié le 30/03/2022

(CercleFinance.com) - Le CAC40 consolide modestement (repli de l'ordre de -1% à -1,2% vers 6720 points), au lendemain d'une séance qui a vu l'indice phare parisien grimper de près de 3,1% sur des espoirs de sortie de la guerre en Ukraine.'L'optimisme suscité par les pourparlers de cessez-le-feu d'aujourd'hui entre de hauts responsables russes et ukrainiens a été cité comme facteur de soutien au sentiment du marché', expliquait mardi soir Wells Fargo.

Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu puisque l'activité militaire -les bombardements- ont repris dans la banlieue de Kiev, et la Russie fait venir de nouvelles troupes après avoir réduit un peu l'offensive dans l'ouest de l'Ukraine en amont de la rencontre des émissaires russes et ukrainiens à Istamboul.Le baril de pétrole rebondit nettement à Londres et repasse le cap des 114$.Autre mauvaise nouvelle, les sages qui conseillent le gouvernement divisent par 2 leurs prévisions de croissance 2022 de 3,6% à 1,8% (partant d'une estimation initiale de +4,6% fin 2021): le 1er trimestre 2022 devrait se solder par une croissance nulle, voir une récession.

.. et l'inflation de mars vient d'être mesurée à 7,3%, un record depuis 1990 (de quoi glacer d'effroi la Bundesbank).En Espagne, l'inflation dévoilée ce matin s'élève à 9,8%, au plus haut depuis 1985.Les prix à la production en Italie explosent à +32,8% en rythme annuel.L'inflation devrait s'établir à 7% -ou au-delà- en Europe ce mois-ci et rester dans de mêmes eaux en avril. Sans surprise, les indices ESI du sentiment économique dans la zone euro ce matin sont en forte chute pour le mois d'avril.Deux chiffres ont été publiés aux Etats Unis cet après-midi: selon ADP, le secteur privé non agricole des Etats-Unis a généré 455.000 emplois en mars, un nombre globalement conforme au consensus, après les 486.

000 créations de février (révisées d'une estimation initiale qui était de +475.000).Les créations de postes du mois qui s'achève se sont concentrées dans les services avec 377.000 emplois en plus dans ce secteur (dont 161.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que celui de la production de biens en a généré 79.000. La dernière estimation de la croissance américaine au 4ème trimestre 2021 est révisée en baisse à 6,9%.Sur le front des taux, les chiffres de l'inflation en Europe ne passent pas inaperçus et le rendement de nos OAT rebondit de +7Pts à 1,13%, les Bunds de +7Pts également à 0,71% (le '2 ans' allemand repasse positif pour la 1ère fois depuis 2014), écart de +7,3Pts pour les BTP italiens à 2,202%.

Outre Atlantique, les T-Bonds rajoutent 'seulement' +2,5Pts (effaçant la moitié du terrain gagné la veille).Du côté des valeurs parisiennes, Total Energies surfe sur la hausse du baril et reprend +2,5%.St Gobain est à l'inverse lanterne rouge avec un repli de -3%, le secteur auto consolide également après des gains de +10 à +17% la veille.La foncière Unibail-Rodamco-Westfield (+0,7%) fait part de la reprise du versement d'un dividende pérenne à partir de l'exercice 2023, à l'occasion la présentation de son plan stratégique. La foncière confirme son objectif d'un RNRAPA de 8,20-8,40 euros pour 2022, et prévoit un retour des loyers nets des centres commerciaux en Europe ainsi que de l'EBE du groupe à leur niveau pré-pandémie au cours de 2023, avec un plein effet en 2024.

Le groupe de vins et spiritueux Rémy Cointreau annonce faire évoluer la structure de son comité exécutif avec notamment la création d'un chief transformation officer et d'un pôle de communication groupe.Carrefour (+1% à 19,5E) annonce le lancement de Carrefour Énergies, un service de bornes de recharge électrique pour l'ensemble de ses hypermarchés et Carrefour Market. D'ici 2025, 5.000 points de charge seront ainsi mis en service pour faciliter la mobilité de ses clients.Thales annonce avoir signer un contrat avec Krauss-Maffei Wegmann. Ce contrat porte sur la fourniture de quatre PAAG pour les véhicules d'infanterie BOXER des forces armées allemandes. Le PAAG (Panoramic Above Armour Gimbal) est un système de surveillance électronique télécommandé depuis l'intérieur du véhicule blindé BOXER.

