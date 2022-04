Pré-ouverture CAC 40: l'optimisme se dissipe quelque peu

publié le 11/04/2022

(CercleFinance.com) - Après avoir fini sur une note d'optimisme vendredi soir (+1,3%), la Bourse de Paris devrait repartir à la baisse lundi en début de séance, freinée par le repli des cours du pétrole et le raffermissement des rendements obligataires.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance avril - cède 27 points à 6518,5 points, laissant entrevoir une ouverture en territoire négatif.

La tendance est notamment affaiblie par le recul du baril de pétrole, qui devrait peser sur des titres énergétiques jusqu'ici grands gagnants de l'année boursière 2022 avec un gain de plus de 18% pour l'indice STOXX Europe 600 Energy depuis le 1er janvier.Les craintes sur la croissance mondiale liées aux répercussions de la guerre en Ukraine et à la dégradation sanitaire en Chine, avec la mise en place de nouveaux confinements, font redouter une baisse de la demande.

Le Brent perd actuellement près de 2% pour revenir en direction de 100 dollars le baril tandis que le brut léger américain abandonne plus de 2% autour de 96 dollars.Sur le compartiment obligataire, le mouvement de poussée des taux se confirme ce matin avec un rendement à dix ans américain qui évolue proche de 2,76%, son plus haut niveau en presque trois ans.'Les marchés d'actions sont toujours en phase de reprise après l'épisode vendeur du début du mois de mars, mais les investisseurs privilégient encore les valeurs défensives et les secteurs liés aux matières premières', constate-t-on chez Liberum.

Ces développements prudents viennent alimenter le débat concernant le risque de mouvement baissier sur les actions dans le contexte de resserrement des politiques monétaires, particulièrement aux Etats-Unis.D'après les dernières minutes de la Fed, l'économie américaine serait assez robuste pour supporter un resserrement monétaire rapide, ce qui signifie que les hausses de taux pourraient s'accélérer dans les mois qui viennent.Au-delà de l'évolution de la guerre en Ukraine, les déclarations des banquiers centraux devraient donc constituer un point d'attention important des marchés au cours des prochaines semaines.

Ces éléments devraient fournir aux investisseurs la possibilité d'évaluer la capacité des entreprises à faire face au nouvel environnement inflationniste, tant en termes de marge que de croissance.Certains intervenants s'inquiètent par ailleurs des résultats de l'élection présidentielle française et du duel plus serré que prévu qui se profile entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.'Si l'avance de Macron (28%) devant Le Pen (24%) à l'issue du premier tour est plus importante que celle de 2017, les sondages vont dans le sens d'un score plus étroit au second tour (53%-47%)', soulignent ce matin les stratèges de Danske Bank.

'Avec une réélection de Macron encore loin d'être assurée, les marchés vont suivre avec attention l'évolution des sondages durant les deux semaines à venir', explique la banque danoise.A en croire l'établissement scandinave, le débat télévisé entre les deux candidats, prévu le 20 avril, pourrait donc jouer un rôle 'décisif' en vue d'achever de convaincre les électeurs français.