Pré-clôture CAC40: renoue avec les 6.500, l'Euro en net repli à 1,0718/$

publié le 25/04/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-1,3% à 6.500 à une heure de la clôture) efface la moitié de sa forte baisse survenu ce lundi matin (-2,6%), en dépit de la victoire -sans suspens- d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle française, qui dissipe le risque (en réalité inexistant depuis le soir du 1er tour) d'une fragmentation politique en Europe.

Danske Bank évoque la possible résurgence d'un risque politique en France à l'issue des législatives des 12 et 19 juin prochains, qui pourraient aboutir selon elle à une situation de cohabitation.L'Euro-Stoxx50 chute de -1,7% dans le sillage de Milan avec -3,5%, la bourse de Londres lâche -1,8%.marché parisien avait radicalement inversé la vapeur vendredi en finissant la séance sur une chute de près de 2%, autour de 6581 points.

A Wall Street, la semaine débute sur un repli de -0,5% à -0,6% du Nasdaq, Dow Jones et du S&P500 (160 des entreprises le composant vont publier leurs résultats cette semaine, dont les 5 GAFAM qui pèsent 25% de l'indice avec une capitalisation de 7.600Mds$: il s'agit des géants technologiques Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft et Meta).La journée avait très mal débute avec -5% à Shanghai et -3,75% à Hong Kong alors que les inquiétudes relatives à la propagation de la pandémie de Covid-19 en Chine sont ravivées par des rumeurs de reconfinement général de Pékin.

(déjà plusieurs quartiers placés en 'lockdown').L'indice Nikkei de Tokyo qui a fini la journée sur un repli de -1,9% était imitée dès l'ouverture des marchés en Europe.Les investisseurs doivent aussi surveiller avec attention l'évolution des rendements obligataires après leur récente poussée de fièvre du milieu de semaine dernière, qui avait déstabilisé les marchés boursiers.La baisse des indices boursiers suscite également un 'flight to quality' qui bénéficie à l'obligataire : les taux se détendent de -7,5Pts sur les OAT (-6%) et de -6Pts sur les Bunds (soit -7%), les T-Bonds US effacent -11Pts à 2,795% (le symétrique de la tension de jeudi/vendredi).

'En dépit des vents contraires évidents constitués par la remontée des taux d'intérêt, des prix des matières premières et de l'inflation, les premières indications suggèrent une demande toujours forte ayant bénéficié aux résultats d'entreprises au premier trimestre', souligne-t-on chez Raymond James.Cette séance est marqué par un lourd repli des matières premières (-2%) et du pétrole (-4%) dans le sillage des craintes de trou d'air conjoncturel en Chine.Le Dollar a inscrit ce matin un nouveau zénith annuel face à l'Euro vers 1,0706 avant de s'équilibrer vers 1,0720 (+0,8%).Seul indicateur au programme de la journée, l'indice Ifo du moral des entreprises allemandes.

Le climat des affaires en Allemagne a enregistré une hausse surprise en avril. L'indice, calculé à partir d'un panel de 9.000 entreprises, est remonté à 91,8 ce mois-ci, contre 90,8 au mois de mars, là où les économistes anticipaient en moyenne un repli à 89 points sous le coup des perturbations logistiques et des hausses de prix.Du coté des valeurs, le secteur du luxe (-2,6% à -3,4% pour les 'KHOL') pâtit de la situation sanitaire en Chine.Le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 2 377 millions d'euros au premier trimestre 2022, contre 2 095 millions d'euros au premier trimestre 2021. ' Cette augmentation de 13,4 % résulte principalement de la progression du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+89 millions d'euros), de Havas Group (+89 millions d'euros) et de Vivendi Village (+20 millions d'euros) ' souligne le groupe.

Le chiffre d'affaires du Groupe Bolloré est en progression de 28% à 5 698 millions d'euros au premier trimestre 2022 à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de 33 % par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2021.Saint-Gobain et le groupe turc Dalsan ont signé un accord de coentreprise pour fusionner leurs activités de plâtre et plaques de plâtre en Turquie. Saint-Gobain Rigips et Dalsan Alçi ont généré à eux deux un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2021.