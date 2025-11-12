Pré-ouverture CAC 40: vers un retour en grâce des actions européennes pour terminer l'année ?

publié le 13/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris paraît bien partie pour aligner de nouveaux plus hauts jeudi, dans le sillage de son puissant rebond des trois derniers jours qui a porté l'indice CAC 40 à des niveaux records grâce à la perspective d'une réouverture des administrations fédérales américaines après quasiment six semaines de paralysie.

Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - gagne 29 points à 8277,5 points, annonçant une ouverture dans le vert.Le marché parisien a enchaîné trois séances consécutives de forte hausse depuis lundi, une dynamique favorable qui lui a permis de bondir de 3,6% et d'atteindre un nouveau sommet absolu à près de 8281 points au cours de la journée d'hier.

Bon nombre d'autres places européennes ont également inscrit des zéniths mercredi, qu'il s'agisse de l'Euro STOXX 50, de l'Europe STOXX 600 ou du DAX allemand, qui ont profité de rachats à bon compte sur les secteurs de la banque et de la santé.La résolution du 'shutdown' aux Etats-Unis, actée hier par un vote favorable de la Chambre des Représentants et sa promulgation définitive par le président américain Donald Trump, a enclenché un retour de l'appétit pour le risque qui s'est accompagné d'un mouvement de bascule des flux d'investissement vers les actions du Vieux Continent, aux dépends des valeurs américaines, technologiques en tête.

Cette rotation au détriment de la 'tech' s'est par ailleurs matérialisée à Wall Street, où le Dow Jones a progressé de 0,7% pour établir de nouveaux records hier, alors que le Nasdaq reculait de 0,3%.Cette surperformance des marchés d'actions européens est venue alimenter le sentiment que les investisseurs commençaient à revenir en masse sur le Vieux Continent, suivant le modèle qui avait porté les indices en début d'année, au moment de la présentation du plan de défense en commun de Bruxelles et du programme de relance budgétaire allemand.Aucun élément spécifique ne semble être à l'origine du phénomène, mais les analystes soulignent qu'en dépit d'une croissance toujours modeste, les perspectives économiques européennes restent 'solides', comme le prouve le récent redressement de l'industrie manufacturière.

De plus, les actions européennes sont correctement valorisées, avec des segments très décotés, contrairement au marché américain qui souffre d'une hyper-concentration sur quelques géants technologiques désormais jugés survalorisées. Quant à l'incertitude politique qui sévit actuellement dans des pays comme la France, elle semble très mesurée par rapport à la tempête qui s'abat quasiment toutes les semaines sur Washington.S'ajoutent à cela l'assouplissement monétaire actuellement orchestré par la BCE ainsi que la vigueur de l'euro, qui renforce les rendements obtenus dans la région.Signe de l'intérêt réel des investisseurs, les échanges d'actions européennes ont récemment grimpé de 53% sur la plateforme de gré à gré OTC Markets, pour représenter 56% des échanges quotidiens.Dans une étude récente, les économistes de JPMorgan estimaient que la zone euro pourrait bientôt bénéficier d'un scénario idéal à la 'goldilocks', marqué par une inflation maîtrisée et une croissance modérée, mais durable.

Les stratèges de Goldman Sachs soulignaient hier que les actions européennes recelaient selon eux un potentiel haussier de 7,1% sur les dix prochaines années, entre augmentation des bénéfices et retours aux actionnaires, soit mieux que les 6,5% de rendement annuel proposé par les valeurs américaines.Mais ces éléments nécessaires ne sont peut-être pas suffisants. C'est presque toujours le doute, voire la défiance des investisseurs internationaux vis-à-vis de la signature américaine, qui redonne de l'attrait aux actifs européens.La bataille Europe/USA va en tout cas se jouer sur le finish cette année: alors que l'Europe STOXX 600 affiche à ce stade un gain de plus de 15% sur 2025, il est pour l'instant supplanté par le S&P 500, qui conserve un peu d'avance avec une hausse de 16,5% en 2025.