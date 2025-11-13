Fermeture CAC 40: termine en légère baisse après avoir signé un nouveau record

publié le 13/11/2025

(Zonebourse.com) - Après une matinée en fanfare qui lui a permis de signer un nouveau record historique, à 8314 points (+0,9%), la Bourse de Paris a marqué le pas en fin d'après-midi, achevant même la journée en rouge, à 8232 points, soit un repli modeste de 0,11%.

L'indice parisien est notamment pénalisé par Edenred (-3,4%), Legrand (-2,1%) ou encore Schneider Electric (-1,9%).Le repli reste néanmoins bien plus modeste que sur les autres places européennes : l'Euro Stoxx 50 lâche ainsi 0,7%, Londres recule de 1% et le Dax perd 1,3%.Le rouge est aussi de mise à Wall Street avec un Nasdaq à -1,8% et un S&P500 à -1,1%, alors que de nouveaux doutes émergent quant à la baisse des taux de la FED, fin décembre.

Le consensus FEDWatch au sujet d'un assouplissement est retombé de 90% à 54% après les propos jugés prudents de Susan Collins (présidente de la FED de Boston).Par ailleurs, la résolution du 'shutdown' aux États-Unis, actée hier par un vote favorable de la Chambre des représentants et sa promulgation définitive par Donald Trump, semble avoir paradoxalement débouché sur un mouvement de bascule des flux d'investissement vers les actions du Vieux Continent, aux dépens des valeurs américaines, et au profit des valeurs françaises jugées 'en retard' et qui retrouvent de leur attrait avec l'éloignement du risque de chute du gouvernement.

Les analystes soulignent qu'en dépit d'une croissance toujours modeste, les perspectives économiques européennes restent 'solides', comme le prouve le récent redressement de l'industrie manufacturière.Dans une étude récente, les économistes de JPMorgan estimaient que la zone euro pourrait bientôt bénéficier d'un scénario idéal à la 'goldilocks', marqué par une inflation maîtrisée et une croissance modérée, mais durable.Les stratèges de Goldman Sachs soulignaient hier que les actions européennes recelaient selon eux un potentiel haussier de 7,1% sur les dix prochaines années, entre augmentation des bénéfices et retours aux actionnaires, soit mieux que les 6,5% de rendement annuel proposé par les valeurs américaines.

Mais ces éléments nécessaires ne sont peut-être pas suffisants. C'est presque toujours le doute, voire la défiance des investisseurs internationaux vis-à-vis de la signature américaine, qui redonne de l'attrait aux actifs européens.Sur le front des statistiques, au 3e trimestre 2025, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 44 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,4 millions de personnes, selon les données de l'Insee.Le taux de chômage au sens du BIT s'établit ainsi à 7,7% de la population active, quasi stable (+0,1 point) par rapport au deuxième trimestre, pour lequel l'estimation est très légèrement rehaussée (+0,1 point).Par ailleurs, selon la première estimation de l'Office national de statistiques (ONS), le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au 3e trimestre 2025 en rythme séquentiel, après une croissance de 0,3% observée au 2e trimestre.

En termes sectoriels, la croissance de l'économie au trimestre écoulé a été tirée par des croissances de 0,2% dans les services et de 0,1% dans la construction, alors que la production industrielle a reculé de 0,5%.Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans se tend de +4Pts vers 2,688%, l'OAT de même échéance affiche +3,5Pts 3,416%.Outre-Atlantique, le repli de Wall Street ne soutient pas les T-Bonds qui rechutent avec +2,5Pts sur le '10 ans' à 4,09% et le '30 ans' se tend de +3Pts à 4,69%.À Londres, le Brent prend 0,9%, à 63,2 USD le baril, le WTI +1,5% à 59 USD.Sur le FOREX, l'euro gagne 0,5% face au billet vert, à 1,164 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, L'Oréal annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 3 milliards d'euros, dont le produit net sera utilisé notamment pour financer en partie l'acquisition de Kering Beauté.Air Liquide fait part de la mise en service réussie de la première unité pilote au monde de craquage d'ammoniac à l'échelle industrielle, d'une capacité de conversion d'ammoniac en hydrogène de 30 tonnes par jour, dans le port d'Anvers-Bruges, en Belgique.

Bouygues Construction annonce que sa filiale suisse Losinger Marazzi va réaliser les nouveaux locaux des transports publics, ainsi qu'un nouveau bâtiment pour le service de secours et pour l'administration cantonale de Zoug, en Suisse.Eiffage Immobilier, au travers de son entité Eiffage Real Estate au Luxembourg, annonce la VEFA (vente en état futur d'achèvement) en bloc de 80 logements abordables au Ministère du Logement dans le cadre du projet Idesya à Belval, au sud du Grand-Duché.Airbus Helicopters annonce que son futur H140 incarnera une nouvelle génération d'appareils plus performants et confortables. Selon Christian Wehle, ingénieur en chef du programme, les priorités ont porté sur un gain d'espace cabine, une meilleure ergonomie et l'intégration d'un rotor principal à cinq pales améliorant la stabilité et le confort en vol.Enfin, Dassault Aviation annonce participer au salon aéronautique de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 17 au 21 novembre. Le Rafale y sera à l'honneur sur l'exposition statique du salon, et présenté en vol par l'armée de l'Air et de l'Espace française.