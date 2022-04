Mi-séance CAC40: abandonne la majorité de ses gains après chute PIB US

publié le 28/04/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,6%) reste en hausse mais a reperdu plus de 1% depuis les plus hauts testés ce jeudi matin.C'est une séance qui s'annonce chargée en résultats d'entreprise, mais aussi en indicateurs économiques. La plus surprenante, c'est évidemment la contraction du PIB américain de -1,4% au 1er trimestre 2022 (loin de +1,1% anticipé par le consensus).

Et ce, malgré une forte hausse des dépenses des consommateurs (+2,7%) au cours de la même période mais qui s'avère un peu en trompe-l'oeil : elle résulte de 'l'effet prix' sur des produits comme les carburants, la nourriture qui représentent des dépenses incompressible.Le nombre d'inscrits au chômage a reculé de -5.000 en donnée hebdo à 180.000: le département américain du Travail précise que le nombre d'allocataires réguliers a diminué de 1 000 pour atteindre 1,41 million CVS à l'issue de la semaine du 9 au 16 avril.

C'est plus bas niveau algébrique depuis le début des années 1970.Un chiffre important également en Allemagne ce matin : selon Destatis, le renchérissement des prix de l'énergie a de nouveau alimenté l'inflation qui a grimpé à 7,4% en première estimation au mois d'avril (contre 7,2% attendu), d'après des chiffres officiels publiés jeudi.Selon les chiffres initiaux publiés par l'Office fédéral de la statistique, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% sur un mois, c'est-à-dire par rapport à mars.En norme harmonisée IPCH, l'inflation ressort à +0,7% sur un mois et à +7,8% sur un an : du jamais vu depuis 1981 avec le conflit Iran-Irak .

A eux seuls, les prix de l'énergie ont grimpé de 35,3% en rythme annuel en avril, un phénomène qui s'est accentué avec le déclenchement de la guerre en Ukraine.Les marchés obligataires se dégradent de part et d'autre de l'Atlantique avec +6,5Pts sur les OAT à 1,375%, +8Pts sur les Bunds à 0,889% et les T-Bonds US flambent de +9Pts à 2,8620%.La suspension, hier, des livraisons de gaz par le russe Gazprom à la Pologne et la Bulgarie a renforcé les anticipations de tensions inflationnistes en Europe, synonyme d'affaiblissement de l'euro: notre devise enfonce un nouveau plancher de 5 ans sous 1,0495$. Effet change toujours : en Asie, la Bourse de Tokyo a fini en hausse de 1,8% jeudi à la faveur d'un recul de près de 2% du yen face au dollar (au plus bas de 20 ans à 1,3100%) après la décision de la Banque du Japon (BoJ) de maintenir ses mesures de relance de l'économie et d'acheter 'autant de bons du Trésor que nécessaire' pour maintenir le rendement du '10 ans' sous les 0,25%.

A New York, les places américaines ont fait du surplace hier soir: le Dow Jones rouvre en hausse de +0,5%, le Nasdaq grimpe de +1,6% après une performance zéro mercredi soir.Dans l'immédiat, les investisseurs portent leur attention sur les publications de résultats d'entreprises du premier trimestre, dont la bonne tenue est devenue indispensable pour justifier un éventuel rebond des indices.Le début de journée a été marqué par une nouvelle vague de résultats en Europe, dont ceux de Nokia, Thales, Pernod Ricard, Beiersdorf ou encore Sanofi.Pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, il s'agit ni plus ni moins 'd'une nouvelle tentative de la Russie d'utiliser le gaz comme instrument de chantage'.Du coté des valeurs, Total réalise au premier trimestre 2022 un résultat net ajusté de 9 G$ et un résultat net IFRS de 4,9 G$. Le groupe réalise un résultat opérationnel net ajusté des secteurs de 9 458 M$ au premier trimestre 2022, contre 3487 M$ au premier trimestre 2021.

Le résultat net ajusté part ressort à 8 977 M$ contre 3 003 M$. Le groupe annonce également avoir décidé de provisionner au 31 mars 2022 un montant de 4,1 milliards de dollars concernant notamment Arctic LNG 2 en Russie. Le chiffre d'affaires de Sanofi a atteint 9 674 millions d'euros au premier trimestre 2022, en croissance de 12,6% à données publiées. Le BNPA des activités est de 1,94 E, en hausse de 20,5% à données publiées et de 16,1% à TCC et le BNPA IFRS est de 1,61 E (+28,8%). Sanofi anticipe un BNPA des activités 2022 en croissance “low double-digit ' (dans le bas de la fourchette à deux chiffres) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus.Le chiffre d'affaires de Thales s'établit à 3 730 ME au premier trimestre 2022, contre 3 573 ME au premier trimestre 2021, en croissance de 4,4% à données publiées, et en hausse de 2,7% à périmètre et taux de change constants. Les prises de commandes s'élèvent à 3 033 ME au premier trimestre 2022, en baisse de 6% par rapport au premier trimestre 2021.

Le groupe Capgemini a réalisé un chiffre d'affaires de 5 167 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en croissance de 21,0% à taux de change courants et de 17,7% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre de l'année précédente. La direction vise pour l'exercice 2022 une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +8% et +10%, une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1% et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1 700 millions d'euros.