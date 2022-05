Pré-ouverture Wall Street en baisse, l'avertissement de Snap jette un froid

publié le 24/05/2022

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a rechuté mardi à l'ouverture dans un contexte d'inquiétude sur l'impact de l'inflation sur les résultats des entreprises après l'avertissement lancé la veille par Snap, le propriétaire de l'application Snapchat.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 194,97 points, soit 0,61%, à 31.685,27 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,12% à 3.928,89 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,81%, soit 209,19 points, à 11.326,08.

Snap, en chute de 35% mardi, a émis la veille un avertissement sur ses résultats du deuxième trimestre à cause, dit le groupe, de la "détérioration plus rapide et plus marquée que prévu de l'environnement macroéconomique". Dans son sillage, Alphabet, Twitter, Meta Platforms et Pinterest reculent de 3% à 17%.

"L'avertissement de Snap fait craindre que les dépenses publicitaires sont désormais à un sommet", commente Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

"Lorsque les perspectives (économiques) sont plus sombres, les dépenses publicitaires sont réduites", ajoute-t-il, notant que cela pèse sur le moral des investisseurs, dont beaucoup espéraient que la chute des marchés était sur le point d'atteindre le fond.

Les inquiétudes persistantes des dernières semaines liées à l'inflation, à la poursuite de la hausse des taux de la Réserve fédérale ou encore aux conséquences de l'offensive militaire de la Russie en Ukraine sont dans ce contexte reparties sur les marchés.

Signe de la nervosité, l'indice CBOE mesurant la volatilité, aussi appelé indice de la "peur", est revenu proche des 30 points.

En dehors des valeurs liées aux réseaux sociaux, Airbnb abandonne 2,7%, le spécialiste de la location d'hébergements de courte durée ayant annoncé son retrait de Chine à compter du 30 juillet.

Tesla cède près de 4%, pénalisé par l'abaissement par Daiwa Capital des prévisions de livraisons du constructeur automobile pour cette année et une réduction de son objectif de cours.

Dans les résultats et perspectives d'entreprises, ceux de Zoom Video Communications (+5,4%) et Best Buy (+3,8%) sont salués, tandis que ceux de Ralph Lauren (-2,1%) et d'Abercrombie & Fitch (-26%) sont sanctionnés.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)