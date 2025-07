Fermeture Wall Street signe de nouveaux records, Nvidia approche les 4.000 mds de valorisation

publié le 03/07/2025

par Sabrina Valle

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, lors d'une séance écourtée à la veille de la fête nationale américaine, le S&P-500 et le Nasdaq signant à nouveau des records après la publication de données suggérant une résilience du marché du travail, tandis que Nvidia s'est rapproché d'une valorisation sans précédent.

L'indice Dow Jones a gagné 0,77%, ou 344,11 points, à 44.828,53 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 51,94 points, soit 0,83%, à 6.279,36 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 207,97 points (1,02%) à 20.601,10 points.

Un rapport mensuel sur le marché américain du travail, dont la publication a été avancée à ce jeudi du fait de l'Independance Day vendredi, montre que les créations d'emplois ont été plus nombreuses qu'anticipé en juin et que le taux de chômage a reculé plus qu'attendu.

Des données distinctes indiquent que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont décliné à un plus bas de six semaines, tandis que l'activité du secteur américain des services a rebondi en juin.

Si la solidité du marché du travail est traditionnellement considérée comme un vent contraire aux baisses de taux, elle a alimenté jeudi l'optimisme des investisseurs à propos de l'économie.

"Nous constatons un épisode d'exubérance irrationnelle. Le marché boursier penche nettement vers l'optimisme", a commenté Kristina Hooper, stratégiste en chef de Man Group, à New York.

"Mais ce n'est pas infondé. Il y a un certain soulagement", a-t-elle ajouté, notant que le rapport sur l'emploi avait été meilleur qu'attendu.

Les traders ont revu à la baisse l'hypothèse d'une baisse des taux lors de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine (Fed), quasiment exclue, et misent à 68% sur une baisse des taux de 25 points de base en septembre, contre 74% une semaine plus tôt, selon FedWatch de CME.

A Washington, les élus de la Chambre des représentants continuaient de débattre du vaste projet de réforme budgétaire du président Donald Trump, qui a exigé de pouvoir promulguer le texte d'ici la fête nationale américaine le 4 juillet.

Côté valeurs, Nvidia a pris 1,3% et s'est rapproché d'une valorisation boursière de 4.000 milliards de dollars qui serait un seuil sans précédent sur les marchés financiers mondiaux.

Datadog a bondi à la suite de l'annonce que la firme remplacerait Juniper Networks au sein du S&P-500.

(Rédigé par Jean Terzian)