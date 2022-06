Ouverture Wall Street ouvre en baisse avec Target qui avertit encore

publié le 07/06/2022

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en repli mardi après une nouvelle révision à la baisse des perspectives du distributeur Target, ce qui ravive les inquiétudes sur l'impact de l'inflation et le risque d'un ralentissement de la demande.

Une quinzaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 235,24 points, soit 0,71%, à 32.680,54 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,65% à 4.094,25 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,75%, soit 90,49 points, à 11.970,87.

La chaîne de supermarchés américaine, qui a revu à la baisse perspectives pour la deuxième fois en moins d'un mois, a annoncé mardi anticiper une marge opérationnelle au deuxième trimestre d'environ 2% contre une prévision précédente de 5,3%.

Face à une inflation galopante, à un pic de 40 ans aux Etats-Unis, le groupe a dit être contraint d'offrir des remises plus importantes à ses clients et de réduire ses stocks de produits de consommation dit non essentiels aux marges élevées.

Target chute de 4,8% à l'ouverture de Wall Street, entraînant dans son sillage Walmart qui recule de 2,3%, tandis que Costco, Nordstrom, Best Buy et Macy's et Dollar General cèdent de 1% à 3,4%.

Le compartiment de la distribution abandonne 2,4%.

"Lorsque l'inflation augmente et que la demande se calme, cela se traduit par une pression sur les marges. C'était déjà le cas dans les chiffres du premier trimestre et à présent nous avons davantage d'indications qu'il s'agit d'une pression continue, et pas seulement ponctuellement sur un trimestre", explique Andrea Cicione, directeur de la stratégie chez TS Lombard, au sujet de l'avertissement émis par Target.

"Ce n'est pas catastrophique, mais nous pensons que le risque baissier pour la croissance augmente", ajoute-t-il.

Hors distribution, les valeurs de croissance reculent également dans un contexte de remontée des rendements obligataires, le dix ans américain étant près d'un sommet de trois semaines et demi alors que doivent être publiés vendredi les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

Le marché anticipe des hausses des taux de 50 points de base ce mois-ci et en juillet et un probable relèvement de même ampleur en septembre.

Tesla et Amazon cèdent respectivement 1,4% et 2,6%. Apple fléchit de 0,1% après la conclusion d'un accord dans l'Union européenne sur un chargeur universel à la norme USB-C et non son connecteur Lightning pour tous les téléphones portables, tablettes et appareils photo.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)