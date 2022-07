Mi-séance CAC40: tendance stable à 6008, taux de chômage US à 3,6%

publié le 08/07/2022

(CercleFinance.com) - Après une progression de 1,6% du CAC40 la veille, la Bourse de Paris marque le pas vers les 6008 points après le rapport officiel du Département du Travail (DoL) sur l'emploi américain en juin. L'économie américaine a généré 372.000 emplois non agricoles en juin, selon le Département du Travail.

Jefferies anticipait 320.000 créations de postes non agricoles et un repli du taux de chômage à 3,5% aux Etats-Unis.Le taux de chômage s'est maintenu à 3,6%, comme attendu par les économistes en moyenne. Le taux de participation à la force de travail s'est établi quant à lui à 62,2%, un niveau qui demeure inférieur de 1,2 point à celui de février 2020, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 5,1%.

Le rapport sur l'emploi devait d'autant plus retenir l'attention que celui du cabinet ADP, qui devait paraitre la veille, a finalement été annulé pour cause d'un changement de méthodologie qui doit être mis en place pour les publications à venir.En France, la balance commerciale a fait ressortir un déficit d'environ 13 milliards d'euros au titre de mai, à comparer à un déficit de plus de 12,7 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.

Dans l'actualité des valeurs à Paris, Eurazeo annonce la réalisation de la cession à Safran de sa participation majoritaire dans Orolia, société spécialisée dans les solutions et applications de R-PNT (Resilient Positioning, Navigation and Timing).La Française des Jeux fait part de son entrée en négociations exclusives avec Aleda, en vue de l'acquisition de cette société de solutions d'encaissement et de paiement présente dans plus de 2.500 points de vente en France.Le groupe agroalimentaire LDC annonce au titre de son premier trimestre 2022-23 un chiffre d'affaires de 1,34 milliard d'euros, en hausse de 12,2% en comparaison annuelle (dont +10,4% à périmètre identique et taux de change constant).

Le Groupe ADP a retenu Lagardère Travel Retail comme co-actionnaire de la future entreprise commune Extime Duty Free Paris. Le Groupe ADP a lancé une consultation publique sur ses activités Duty Free & Retail pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.