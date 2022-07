Fermeture CAC40: profite d'un vent haussier en provenance de New York

publié le 19/07/2022

(CercleFinance.com) - Evoluant en territoire négatif jusqu'à la mi-journée, puis autour de son point d'équilibre les heures suivantes, la bourse de Paris a finalement achevé la séance du jour sur un gain de 1,79% à 6.201 pts, portée depuis 15h par un vent haussier en provenance de New York.

En Europe, l'E-Stoxx50 progresse de 2,2%, devant Londres (+1%) et derrière Francfort (+2,7%).Profitant du dynamisme de Renault (+4,4%), Publicis (+4,3%) ou encore Société Générale (+4%), l'indice parisien est aussi soutenu par la forme de Wall Street, avec +1,8% sur le S&P500, +1,5% sur le Dow Jones et +2% au Nasdaq.

Wall Street semble ainsi digérer sans difficulté la baisse de 2% des mises en chantier de logements, en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis.Selon le Département du Commerce, les mises en chantier reculent à 1.559.000 en rythme annualisé, un niveau un peu inférieur au consensus.

Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui tassé de 0,6% à 1.685.000 en juin, un niveau à peine au-dessus de l'estimation moyenne des économistes.Le rendement des T-Bonds US se tend de +5¨ts vers 3,02%, celui de nos OAT de +3Pts vers 1,847% mais malgré un avantage de rémunération le Dollar perd nettement du terrain et l'Euro grimpe symétriquement de +1,1% vers 1,0250%: ce sont donc précisément +3% repris depuis le 14 juillet.

L'actualité reste surtout rythmée par les résultats trimestriels des sociétés, pas moins de 73 valeurs du S&P 500, dont sept composantes du Dow Jones, doivent publier leurs résultats cette semaine, à commencer par quelques poids lourds comme American Express, AT&T ou Netflix.Du côté des statistiques européennes, les investisseur ont pris connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci s'est accru à 8,6% en juin, contre 8,1% en mai, et celui de l'Union européenne s'est monté à 9,6%, contre 8,8% le mois précédent, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide pour juin dans la zone euro.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés à Malte (6,1%), en France (6,5%) et en Finlande (8,1%) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (22%), en Lituanie (20,5%) et en Lettonie (19,2%).Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient de l'énergie (+4,19 points de pourcentage, pp), suivie de l'alimentation, alcool et tabac (+1,88 pp), des services (+1,42 pp) et des biens industriels hors énergie (+1,15 pp).Outre cette rafale de résultats et d'indicateurs, la semaine sera marquée par la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, qui rendra jeudi sa décision de politique monétaire.

Depuis plusieurs semaines, sa présidente, Christine Lagarde, prépare le terrain en vue d'une première hausse de 25 points de base, qui devrait être suivie d'un nouveau relèvement de 50 points en septembre (mais la FED en rajoutera de nouveau 75Pts le 27 juillet, accroissant son avance dans le cycle par rapport à la BCE... qui fait tout pour éviter de renchérir le loyer de l'argent depuis 1 an).'La suite est plus incertaine à ce stade', estiment les économistes d'Oddo BHF. 'Si la zone euro retombe en récession, il faudra peut-être temporiser', prévient la banque privée.Dans l'actualité des valeurs, Alstom (-2,6%) affiche un chiffre d'affaires 'robuste', en progression de 8% (+5% en organique) à quatre milliards d'euros au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23, en ligne avec la trajectoire visée.

Mais les prises de commandes sont en retrait de -13% et les pénuries de pièces vont engendrer des retards de livraison, ce que le marché n'apprécie pas.Neoen (-6,2%) et Prokon, une grande coopérative d'énergie renouvelable, indiquent avoir donné à Nordex et à l'entreprise de génie civil Keski-Suomen Betonirakenne, l'instruction de démarrer les travaux de leur parc éolien de Björkliden, en Finlande.Biosynex lâche 8,3% après l'annonce par le fournisseur de tests de diagnostic rapide, d'un chiffre d'affaires de 142,2 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année en cours, en baisse de 37% par rapport au premier semestre 2021.TotalEnergies a annoncé mardi la signature d'un nouveau contrat de partage de production en Algérie avec la Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures.Enfin, Airbus a annoncé mardi que Delta Air Lines avait confirmé une commande portant sur 12 appareils A220-300, portant ainsi à 107 la totalité de sa commande ferme d'A220.

Par ailleurs, l'avionneur rapporte que son A330 MRTT est devenu le premier ravitailleur au monde à être certifié pour les opérations automatiques de ravitaillement en vol (A3R). Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.