Pré-clôture CAC40: gain hebdo de 3%, détente des taux en Europe

publié le 22/07/2022

(CercleFinance.com) - Le CAC40 poursuit le rebond amorcé le 6 juillet dernier puis le 14 juillet (sur 5.875): l'indice termine la semaine en beauté vers 6216Pts, sur un gain hebdo global d'environ +3%.Wall Street se montre hésitant : le S&P500 efface ses +0,3% de hausse initiale (il s'accroche aux '4.

000'), le Dow Jones est stable et le Nasdaq reste proche des 12.000 malgré le plongeon de -38% de Snap qui révise ses anticipations à la baisse.Les T-Bonds US se détendent de -13Pts vers 2,79% alors que l'activité du secteur privé américain se contracte en juillet pour la première fois en 26 mois, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 47,5 en estimation flash, après 52,3 pour le mois de juin.

'Le retournement a été tiré par une brusque chute d'activité dans les services, bien que la production manufacturière ait aussi diminué de façon marginale, pour la première fois en plus de deux ans', précisent les enquêteurs.Vu les mauvais chiffres qui s'enchainent de part et d'autre de l'Atlantique, l'explication de la hausse du jour en Europe ne réside pas dans la publication d'un bon indice PMI puisque la récession se confirme dans la zone euro: le PMI composite 'flash S&P Global' s'inscrit à 49,4 en juillet, contre 52 le mois précédent, se repliant ainsi sous la barre de 50, indiquant une première contraction de l'activité économique de la région depuis février 2021.

'Les inquiétudes relatives à l'affaiblissement de la demande, à la crise énergétique, aux pénuries d'approvisionnement et au niveau de l'inflation ont fait chuter les perspectives d'activité et entraîné un ralentissement des créations d'emplois', souligne S&P Global.C'est en Allemagne que la baisse de l'activité globale a été la plus marquée, l'indice PMI local s'étant replié à 48 et affichant ainsi son plus faible niveau depuis juin 2020. La croissance a fortement ralenti en France et l'activité s'est très légèrement repliée ailleurs.La hausse de +50Pts des taux de la BCE constitue, vu le contexte, une grande première: BCE a mis fin hier à une décennie de taux négatifs en optant pour une hausse résolue du loyer de l'argent en réaction au renforcement constant des risques d'inflation dans la zone euro.

Le communiqué de politique monétaire de l'institution et la conférence de presse donnée par Christine Lagarde, sa présidente, ont par ailleurs renforcé les anticipations de nouvelles hausses de taux d'ici à la fin de l'année.'La détérioration de la conjoncture économique au cours des prochains mois pourrait toutefois conduire à une réduction précoce du cycle de resserrement', tempère Dave Chappell, gérant senior marché obligations d'Etat chez Columbia Threadneedle Investments.Les investisseurs ont surtout retenu la création du nouvel outil anti-fragmentation baptisé 'PTI', destiné à assurer la bonne transmission de l'orientation monétaire dans tous les pays de la zone euro.Dans un concours de circonstances inédit, l'effondrement du gouvernement de coalition italien et la démission de son chef Mario Draghi ont entraîné un brusque élargissement des écarts de rendement entre l'Italie et les Bunds allemands.

La bonne surprise du jour, c'est la spectaculaire détente des taux en Europe avec -20Pts sur nos OAT vers 1,62%, de -21Pts sur les Bunds vers 1,026%... et de -20Pts sur les BTP italiens vers 3,41%.Notons que pour les Bunds et nos OAT, des planchers trimestriels sont enfoncés, ce qui laisse entrevoir une détente supplémentaire des rendements.Mais est-ce que ce retour en grâce des placements 'sans risque' est une si bonne nouvelle du point de vue des anticipations macroéconomiques ?Sur le marché des changes, l'euro se redresse légèrement, vers 1,0230$, il perd en revanche du terrain face au Franc suisse.Le baril de pétrole reprend +1% vers 105$ bien que la Russie ait repris ses livraisons de gaz à l'Allemagne via Nordstream-1.